Sei una pillow princess? Ecco come capirlo (e cosa fare a riguardo)

Hai mai sentito parlare delle pillow princess? Ma, soprattutto, non è che anche tu sei una di loro? Scopriamo subito di che cosa si tratta!

Sono ovunque; in qualsiasi paese del mondo, città e tipo di relazione.

Ma di chi parliamo?

Le “principesse del cuscino” sono una tipologia di persona veramente molto diffusa che può creare (a lungo andare) anche dei problemi nella coppia.

Tu sei una di loro?

Pillow princess: cosa sono e perché possono creare problemi alla tua relazione

Sicura non di aver mai sentito parlare di pillow princess?

Magari, senza neanche saperlo, il tuo partner ti ci ha chiamata qualche volta oppure, semplicemente, pensa che tu lo sia senza dirlo ad alta voce.

Ma di che cosa stiamo parlando?

Le pillow princess sono tutte quelle persone che amano rilassarsi sul letto, con la testa comodamente posata sul cuscino (e da qui viene il termine) mentre il partner… si dà da fare!

Invece di impegnarsi attivamente nell’atto intimo, dunque, le pillow princess sono le persone a cui piace semplicemente farsi stimolare.

Il termine ha preso piede prima nella comunità LGBQTIA+ per poi diventare di uso comune anche per tutti gli altri.

Non fa riferimento alle posizioni da provare con il cuscino, di cui ti abbiamo parlato ampiamente qui.

Dicci la verità: anche tu sei così?

Il termine, adesso, possiamo invariabilmente usarlo per uomini e donne. Tutti possono essere una pillow princess!

Di base, voler essere una persona poco dominante, nella coppia, non è assolutamente un problema.

Proprio qui ti avevamo consigliato tutto quelle posizioni per far sì che sia lui a prendere il comando!

Che tu od il tuo partner siate delle pillow princess, c’è un solo rischio.

Che la non pillow princess si senta un poco… sfruttata!

Non c’è veramente nulla di male nell’essere persone che amano il lato “sottomesso” di una relazione fisica. Tutto sta, però, nel capire se ti piace davvero essere sottomessa o se, invece, è semplicemente una questione di pigrizia!

Cosa fare se il tuo partner è una vera e propria “principessa del cuscino”

Non prendere mai l’iniziativa e comportarsi come una vera e propria principessa… sul cuscino, non è il massimo in una relazione intima.

A tutti, infatti, piacerebbe non fare niente e ricevere sempre, non trovi?

Anche il tuo partner, una volta ogni tanto, ha diritto ad un minimo di eccitazione e di entusiasmo quando parliamo di intimità.

Per i partner della pillow princess tutto è un poco più complicato.

L’altra persona sta sdraiata senza fare niente, ma perché?

Forse non le piaccio io o non le piace quello che faccio? Forse non ha nessun tipo di interesse nell’eccitarmi e pensa solo a sé stessa?

Queste sono solo alcune delle domande che il tuo partner potrebbe farsi, se tu fossi una pillow princess che non parla mai delle sue preferenze.

Essere decisamente poco attivi dal punto di vista della relazione intima rappresenta di certo un problema, soprattutto se non se ne parla apertamente.

Sei sicura che non vuoi fare niente solo per una preferenza innata e non perché, magari, ti bloccano imbarazzi o paure?

Capita spesso che le pillow princess o i pillow prince siano anche e soprattutto persone alle prime armi, che magari non hanno esperienza e credono di non poter imparare.

Di certo, alla base della risoluzione di questo piccolo “conflitto” c’è la necessità di parlare.

Credi che il tuo partner sia un pillow princess o credi di esserlo tu? Allora è il momento di affrontare insieme la questione.

Magari a te piace veramente essere passiva e lasciare che sia l’altro a fare tutto così come all’altro piace essere attivo e dominante.

Se così fosse, non avreste nessun tipo di problema!

Noi ti consigliamo, comunque, di avere una conversazione con il tuo compagno a riguardo, senza fare per forza accuse o cercando di creare un problema dove non c’è.

Dopotutto, se sei veramente una pillow princess puoi sempre far valere i tuoi diritti… reali!