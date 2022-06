Ecco di quante ore di sonno hai bisogno ogni giorno in base al tuo segno

By

Gli astri ci rivelano il numero di ore adeguate di sonno che ci servono per svegliarci al meglio in funzione del nostro segno zodiacale.

Quante ore dovresti dormire per stare bene al risveglio? Molti esperti di salute si sono pronunciati sulla questione e hanno definito le ore di sonno ottimali in finzione dell’età degli individui, oggi sono gli astri a darci questo responso.

Ciascun segno zodiacale avrebbe una personalità specifica e tratti caratteriali che lo renderebbero più o meno bisognoso di specifiche ore di sonno. Ecco di quante ore esattamente hai bisogno di dormire ogni notte in base al tuo segno zodiacale.

Quante ore dovremmo dormire a notte, secondo il nostro segno?

Un sonno restauratore è senza dubbio il modo ottimale per svegliarsi in forma e di buon umore. Molte persone dormono troppo o troppo poco e questo incide sulla loro vitalità e non solo. Ecco un esempio di cosa accade al tuo corpo se dormi troppo poco in funzione dei tuoi bisogni.

Alcune persone non hanno un equilibrio a livello di sonno e spesso vanno a dormire tardi quando si devono svegliare presto o finiscono per passare una intera giornata a letto a dormire. Il sonno dovrebbe essere regolare il più possibile, ecco quante ore ti consigliano di dormire gli astri

Ariete

I nativi di questo segno sono vitali ed energici, iperattivi e instancabili. Per loro sono sufficienti 6 ore per notte.

Toro

Ai nativi del Toro piace oziare e piace trascorrere molto tempo nel letto. In effetti tendono a dormire troppo. Il Toro dovrebbe dormire 7 ore per notte e basta.

Gemelli

I nativi di questo segno amano la compagnia e le chiacchiere e trascorrerebbero tutta la serata a parlare. Il Gemelli si dimentica spesso che dovrebbe dormire 8,5 ore per notte e quindi andare a letto prima la sera.

Cancro

Il Cancro come il Gemelli ha bisogno di dormire 8,5 ore per notte. Essendo un segno empatico e sensibile, spesso ha bisogno di dormire più degli altri per riprendersi dalle sue emozioni che spesso destabilizzano le sue giornate. Questo segno si preoccupa troppo durante il giorno.

Leone

Al Leone bastano 6 ore di sonno ogni notte. E’ un segno energico e vitale, si ricarica in fretta ma a volte sente la necessità di un riposino extra. Gli astri consigliano di assecondare questo bisogno ricorrendo ai pisolini pomeridiani di tanto in tanto.

Bilancia

La Bilancia non è un gran dormiglione. Se dorme troppo si sente nervoso e poco produttivo. Anche ai nativi di questo segno bastano 6 ore, l’importante è che siano ore di sonno ininterrotte altrimenti si sentirà devastato al risveglio.

Vergine

La Vergine dovrebbe dormire ogni notte dalle 8 alle 10 ore, questo segno soffre molto gli effetti della stanchezza e del sonno mancato, quando dorme poco manifesta una certa irritabilità, un calo del morale e un discreto malumore.

Scorpione

Al nativo dello Scorpione bastano dalle 6 alle 7 ore per notte per essere in forma e pimpante.

Sagittario

Il Sagittario è sempre solare e positivo, per non perdere il sorriso dovrebbe dormire 8 ore per notte. Spesso dimentica di farlo perché è il re delle feste e tende ad essere nottambulo. Se dorme a sufficienza questo segno si sveglia con idee geniali.

Capricorno

Il Capricorno è troppo preso dal lavoro e dalle cose da fare per dormire e si accontenta di 6 ore. Diciamo che sono sufficienti anche secondo il parere degli astri.

Acquario

Per L’Acquario il sonno è una questione di umore. Questo segno ha bisogno di dormire dalle 6 alle 10 ore, non tutte le notti, ma a seconda di come fluttua il suo umore. Solitamente 8 ore sono quelle ideali.

Pesci

Sappiamo che questo è il segno che ma sognare e fantasticare più di tutti. Per il grande sognatore dello zodiaco gli astri hanno designato almeno 9 ore di sonno per notte.