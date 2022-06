Questi segni fanno di tutto per essere sempre al centro dell’attenzione

Attenzione ai segni zodiacali bisognosi di attenzioni: non smettono mai di cercare la luce dei riflettori ed è meglio stare alla larga da loro!

Oggi vogliamo scoprire quali sono quei segni zodiacali che non possono proprio fare a meno di spostare sempre e comunque l’attenzione su di sé.

Racconti di aver lavorato duramente durante la settimana? Beh, loro devono immediatamente dire che hanno lavorato di più e raccontarlo a tutti!

Insomma, hai capito il tipo: meglio scoprire di chi parliamo in dettaglio?

I segni zodiacali bisognosi di attenzioni: scopri la classifica dell’oroscopo

Hai mai conosciuto qualcuno che, poco importa di cosa si stesse parlando, riusciva sempre e comunque a dirottare la conversazione su di sé?

La nostra classifica di oggi dell’oroscopo vuole parlare proprio di questo. Abbiamo deciso a chiedere a stelle e pianeti quali sono i segni zodiacali bisognosi di attenzioni.

Poco importa che cosa tu stia dicendo o che cosa stiano dicendo gli altri: questi segni devono semplicemente essere sempre e comunque al centro dell’attenzione!

Non sei curiosa di scoprire se sei in classifica?

Scorpione: quinto posto

Ai nati sotto il segno dello Scorpione non manca assolutamente una buona dose di… voglia di stare al centro dell’attenzione!

Abituati come sono ad essere leader, ovunque vadano, per gli Scorpione è praticamente normale dominare la conversazione.

Uno Scorpione, spesso, si mette al centro dell’attenzione perché per lui è normale esserci: questo bisogno, però, prima o poi sfocia in un sentimento di invidia da parte di tutti gli altri che spesso non è semplice gestire!

Pesci: quarto posto

Oggi cerchiamo di rispondere ad un’annosa domanda che riguarda tutti i nati sotto il segno dei Pesci.

Ma i Pesci… ci “fanno” o ci “sono”?

Spieghiamoci meglio: è mai possibile che i Pesci siano sempre così distratti, goffi, capaci di creare problemi ovunque o di risolverli, poi, come se niente fosse?

La risposta è che i Pesci adorano essere al centro dell’attenzione e che il modo migliore per esserci, spesso, è fare finta di essere molto sbadati.

Chiavi di casa dimenticate, una vita vissuta con la testa tra le nuvole: i Pesci hanno sempre un aneddoto assurdo da raccontare e, spesso, è un po’ calcolato!

Bilancia: terzo posto

Cari amici della Bilancia, noi vi mettiamo solo al terzo posto della classifica dei segni zodiacali bisognosi di attenzione ma sapete che si tratta di una cortesia.

Potete essere veramente bisognosi d’attenzione, al limite veramente del fastidio (non è un caso che siate anche tra i segni zodiacali più invadenti di tutto l’oroscopo)!

Le Bilancia sono generalmente persone che si sentono lontano un miglio: ridono a squarciagola, fanno di tutto per partecipare ad ogni conversazione e non se ne vanno da una festa se non hanno rubato la scena al festeggiato o fatto parlare di sé. Difficile non irritarsi, a volte, con loro!

Gemelli: secondo posto

I nati sotto il segno dei Gemelli entrano di diritto tra le posizioni più alte della classifica dei segni zodiacali bisognosi d’attenzioni perché… beh, non fanno altro che cercare di essere al centro dell’attenzione!

I Gemelli sono persone che devono, costantemente, stupire gli altri.

Fingono svenimenti, malattie, crisi esistenziali e tutto solo e semplicemente per avere sempre vicino a loro una pletora di spettatori, che cercano in tutti i modi di aiutarli.

Vi sveliamo un segreto sui Gemelli: non hanno bisogno dell’aiuto di nessuno, hanno bisogno solo di attenzioni. Più gliene date e più ne chiederanno, però: il vero modo per colpire un Gemelli è… non interessarvi a lui più di tanto!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali bisognosi di attenzioni

Cari Leone, sappiamo che, sotto sotto, siete proprio contenti di essere al primo posto della classifica di oggi.

Non vedevate l’ora, infatti, di essere al centro dell’attenzione… anche in questo caso!

I nati sotto il segno del Leone si dividono, generalmente, in due tipi di persone bisognose di attenzione. Il primo tipo è quello della persona misteriosa (anche se non li troverete nella classifica dei segni zodiacali più misteriosi) che sta in silenzio e guarda fuori dalla finestra mentre tutti gli altri ridono e scherzano. Quale modo migliore per far chiedere a tutti: ehi ma che cosa ha il Leone?

Il secondo tipo è quello, generalmente, del “prevaricatore”: il Leone si è divertito più di voi, oppure ha sofferto più di voi o ha da dire qualcosa in più di voi su ogni argomento o situazione. Cari Leone: a volte potete essere un poco indisponenti con questa vostra continua ricerca di attenzione!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.