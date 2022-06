Ugh, che imbarazzo: questi segni zodiacali ti faranno vergognare!

Sei uno di quei segni zodiacali che ti fanno sempre vergognare? Scopriamolo subito con la classifica dell’oroscopo di oggi: ecco chi sono i segni zodiacali più imbarazzanti!

Ci sono delle persone, nella vita, che non possono proprio fare a meno di metterti veramente a disagio od in imbarazzo.

Non lo fanno appositamente e non si rendono conto di essere veramente… molto inopportuni!

Meglio sapere chi siano queste persone: ecco che cosa ne pensano stelle e pianeti!

I segni zodiacali che ti fanno vergognare dovunque vai: la classifica

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di darci una classifica dell’oroscopo decisamente particolare e… beh, anche imbarazzante.

Sapere quali sono i cinque segni zodiacali che ti faranno vergognare ovunque andrai e qualsiasi cosa tu stia facendo è decisamente curioso, non trovi?

Oggi vogliamo parlare di tutte quelle persone che non possono fare veramente a meno di commettere gaffe, anche e soprattutto quando non vogliono.

Non c’è niente da fare, però: ti metterà in imbarazzo come non mai uscire con loro!

Allora, che ne dici: scopriamo insieme chi sono i cinque segni nella classifica di oggi?

Cancro: quinto posto

I nati sotto il segno del Cancro, a volte, non hanno davvero inibizioni.

Con un senso dell’umorismo che poche persone capiscono ed un modo di fare che, spesso, risulta veramente molesto, i nati sotto il segno del Cancro entrano di diritto nella nostra classifica di oggi!

Cari Cancro, qualcuno doveva pur dirvelo: mettete spesso gli altri proprio in imbarazzo!

Sagittario: quarto posto

Incredibile ma vero, i Sagittario sono nella nostra classifica di oggi. Cari Sagittario, altro che banali (come vi vorrebbe questa classifica dell’oroscopo): voi sapete essere veramente imbarazzanti quando volete!

Abituati come sono a pensare esclusivamente ai propri bisogni, i Sagittario non si rendono conto che spesso sono veramente buffi agli occhi degli altri.

Chiunque si accompagni ad un Sagittario, quindi, sa bene che dovrà ingoiare qualche rospo decisamente amaro. Stringete i denti!

Capricorno: terzo posto

Ebbene sì, cari Capricorno, siete in grado di mettere gli altri spesso e volentieri veramente in imbarazzo, lo sapevate?

Chiunque vi vuole bene si trova, spesso, a dover fare i conti con il vostro modo di fare. Sapete essere veramente rudi e sgarbati: voi non ve ne rendete conto ma le persone intorno a voi rimangono spesso a bocca aperta di fronte al vostro modo di comportarvi!

Ecco perché voi Capricorno siete tra i segni zodiacali che fanno sempre vergognare gli altri: non c’è volta che non facciate vergognare qualcuno!

Aquario: secondo posto

Ai nati sotto il segno dell’Aquario non sembrerà vero di essere tra le prime posizioni della classifica di oggi.

Com’è possibile che gli Aquario, così dolci e gentili, siano in grado di mettere gli altri in difficoltà senza rendersene conto?

Cari Aquario, il vostro modo di fare, soprattutto quando siete insieme ad altre persone, è spesso decisamente criticabile.

Fate commenti “maligni”, ridete sguaiatamente, cercate di mettere sempre in piedi un teatrino: insomma, siete persone che fanno sentire gli altri a disagio quando sono in vostra compagnia!

Bilancia: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che ti fanno sempre vergognare

Care Bilancia, ci dispiace dirvelo ma è proprio così: siete persone che possono veramente mettere gli altri sempre in imbarazzo!

Non lo fate, ovviamente, in maniera conscia perché li volete prendere in giro o perché avete qualche doppio fine.

Siete solo, spesso, eccessivamente rumorosi, colorati e capaci di dire la cosa sbagliata al momento sbagliato.

I nati sotto il segno della Bilancia sono persone che, spesso, vivono la loro vita al massimo, senza pensare che qualcuno potrebbe giudicarli o deriderli.

(Ehi, non è un caso che siate anche tra i segni zodiacali che sono dei veri e propri spiriti liberi, no?).

Cari Bilancia, non state a sentire gli altri: anche se li mettete in imbarazzo, finché non lo fate appositamente, non ci sono problemi!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.