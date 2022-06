Questi segni zodiacali sono ossessionati da senso di colpa e rimorso

Gli astri ci rivelano chi sono i tre 3 segni zodiacali più ossessionati da rimorso e senso di colpa.

Il rimorso è ciò che si prova quando ci si sente colpevoli di una cattiva azione. E’ un rammarico relativo a qualcosa che si è verificato nel passato. E’ diverso dal rimpianto che implica un pentimento e la volontà di aver agito in modo diverso. Ognuno di noi ha un rapporto diverso con il rimorso, questo dipende dalla nostra personalità e dal proprio morale. Gli astrologi ci rivelano chi sono i segni zodiacali che provano più rimorso degli altri.

Questi segni tendono a sentirsi in colpa per ogni cosa. Spesso ripensano alle situazioni e provano rimorso per qualcosa che è accaduto, si sentono in colpa. Questa sensazione è molto frequente e genera emozioni negative. Si sentono perennemente responsabili degli eventi che si verificano nella loro vita.

Segni zodiacali che provano sempre rimorso

Questi tre segni zodiacali si colpevolizzano troppo. Il rimorso è un mostro che abita nel loro corpo e si manifesta per nutrirsi. Logora dentro chi lo prova che generalmente è una persona molto sensibile che tende ad autocondannarsi.

Ecco chi sono i segni che si colpevolizzano di più:

Bilancia

Il nativo della Bilancia è un segno che cerca continuamente un equilibrio ed è molto sensibile ai temi che implicano la giustizia. Nel caso in cui il Bilancia viene scelto per mitigare una situazione e si dimostra di non essere all’altezza del compito affidatogli, in quel caso il senso di colpa lo porta a condannare se stesso. Il nativo di questo segno si colpevolizza troppo e tenta sempre di riparare danni anche se non è stato lui a causarli.

Toro

Il Toro è un segno pragmatico ed essendo un segno di terra si sente a suo agio con i piedi piantati per terra. Deve sentire il contatto con il mondo e deve sentire di non barcollare, come un albero che si affida alle sue radici. Questo segno è governato da Venere, un pianeta che lo rende particolarmente sensibile alle diverse sensazioni, ai sentimenti e alle emozioni provate. I nativi di questo segno tendono a rimuginare, ripensano agli eventi passati, si mettono continuamente in discussione. Non di rado vengono divorati dal senso di colpa, hanno bisogno di sentirsi in pace con loro stessi, ma in effetti non sempre ci riescono.

Pesci

I Pesci sono sognatori e contrariamente al Toro che ha i piedi per terra, loro hanno la testa tra le nuvole. Il pesci si sente in colpa ogni volta che pensa di non essersi sacrificato abbastanza per qualcuno in una specifica situazione, ogni volta che pensa di non aver dato abbastanza di se stesso, ogni volta che non è riuscito a sistemare un errore commesso. Si colpevolizzano tanto da divorarsi dentro. Una sensazione bruttissima che li rende nemico di loro stesso. Hanno la tendenza ad essere masochisti.