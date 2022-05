Questi segni zodiacali odiano il caldo: tu sei tra loro?

Se sei uno dei segni zodiacali che odiano il caldo il prossimo periodo non sarà di certo semplice per te: non vuoi scoprire chi sono i tuoi amici?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di fornirci una classifica dell’oroscopo decisamente curiosa.

Conoscerai anche tu qualcuno (o, forse, sei proprio tu quel qualcuno, che non può fare a meno di detestare il caldo.

Che si tratti di un’avversione per i mesi estivi o proprio l’impossibilità di vivere quando le temperature superano i venticinque gradi, poco importa: di sicuro lo troverai nella classifica di oggi dell’oroscopo!

I segni zodiacali che odiano il caldo: scopri se ci sei anche tu tra loro

A volte, quando siamo nel pieno dell’estate e neanche ci siamo svegliati che già stiamo sudando, capiamo di che cosa parlano i segni zodiacali che odiano il caldo.

Dopotutto, infatti, è proprio vero che il caldo può essere veramente asfissiante!

Sudore, impossibilità di alzarsi dal divano e sogni di spiagge tropicali mentre sei di fronte al tuo PC al lavoro: capiamo perché le alte temperature possono avere dei detrattori!

Oggi abbiamo chiesto a stelle e pianeti di dirci quali sono i segni zodiacali che odiano il caldo.

(Ehi, se invece lo ami controlla qui: ci sono tutti i segni zodiacali che, invece, lo amano alla follia!).

Meglio avere qualche amico in più contro questo nemico comune che, ci dispiace per te se sei in classifica, ci accompagnerà almeno per qualche mese.

Pronto a scoprire le prime cinque posizioni?

Capricorno: quinto posto

Dai nati sotto il segno del Capricorno potevamo aspettarcelo: abituati ai rigori dell’inverno, i Capricorno non sono pazzi per il caldo.

Ehi, capiamoci: non è che lo odiano a morte, soprattutto se non parliamo di un caldo esagerato. Purtroppo, però, i Capricorno soffrono proprio le calure e, quando fa caldo, sentono di non riuscire più a fare niente. I Capricorno sono persone che fioriscono in un ambiente che gli garantisce la possibilità di esprimersi: il caldo inibisce qualsiasi voglia di fare ed i Capricorno lo detestano!

Toro: quarto posto

Anche per i Toro il caldo non è proprio niente di eccezionale… anzi! I nati sotto il segno del Toro, spesso, detestano la calura perché non riescono a portare niente a termine.

Quando inizia ad esserci troppo caldo, infatti, i Toro diventano improvvisamente molto meno “precisi” del solito.

I Toro sono persone che hanno sempre un piano chiaro riguardo quello che vogliono fare e come vogliono farlo. Il caldo li obbliga a rimandare, a pianificare di nuovo o a fare tutta una serie di cose che rendono i Toro decisamente insofferenti. Che noia, ma le temperature non potevano rimanere primaverili?

Scorpione: terzo posto

Anche se ai nati sotto il segno dello Scorpione non dispiace oziare, di tanto in tanto, il caldo non fa veramente per loro.

Se conoscete uno Scorpione, infatti, saprete come (quasi sempre) i nati sotto questo segno finiscano per fare le vacanze… in posti freddi!

Agli Scorpione non piace tantissimo andare al mare e rimanere fermi lì, senza far altro che prendere la tintarella. Sono persone che adorano muoversi e fare tantissime cose: il caldo non si concilia bene con questi sentimenti!

Sagittario: secondo posto

I Sagittario sono persone che mal sopportano il caldo: ehi, anche da loro potevamo un poco aspettarcelo, non è vero?

Per i Sagittario il caldo è solo qualcosa che si frappone tra loro ed i loro piani. Con il caldo tutti sono più rilassati, hanno voglia di divertirsi e di uscire di casa per stare con gli amici.

Per i Sagittario questo è praticamente orripilante: ma come, loro non vogliono perdere tempo e bighellonare! Con l’arrivo del caldo arriva anche una stagione di relax che non è proprio quella che i Sagittario preferiscono: e poi, cosa vogliono gli altri? Non crederanno mica di essere abbastanza cool per essere amici dei Sagittario, no?

Vergine: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che odiano il caldo

Se parliamo di performance sotto la calure delle ore estive, ecco che spunta la Vergine. Abituata ad essere sempre al top della forma, la Vergine è uno di quei segni che non possono fare a meno di odiare il caldo.

Tutti gli altri vanno in giro mezzi svestiti, con macchie di sudore, deodorante o di crema protettiva sui bordi delle magliette?

La Vergine assolutamente no: sempre precisa e perfetta, guarda dall’alto in basso le persone che non possono fare a meno di diventare un poco più “libere” d’estate.

Per la Vergine questo periodo di calore è uno dei peggiori in assoluto: nessuno la capisce e lei… non capisce nessuno! C’è un motivo, infatti, se la Vergine non è nella classifica dei segni zodiacali più prezzemolini dell’oroscopo: perché mettersi in mostra?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.