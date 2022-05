Pronta per il test del paesaggio magico? Scopri chi sei veramente

Il test del paesaggio magico è qui per dirci chi sei veramente: sei pronta a scoprirlo grazie a questa immagine?

Tutti (o quasi) possiamo dividerci in due categorie veramente grandi.

No, tranquilla: non vogliamo parlare di qualcosa di divisorio in maniera discriminate ma, semplicemente, di una categorizzazione abbastanza comune.

Per scoprire qual è la tua, non devi far altro che provare il nostro test della personalità di oggi. Che dici, sei pronta a lasciarti andare alla magia?

Test del paesaggio magico: dicci cosa vedi e scopri chi sei veramente

Oggi abbiamo deciso di esplorare uno dei lati più “divisori” delle caratteristiche umane.

Parliamo di quello legato alla magia e alla fede in essa!

Tutti, in qualità di esseri umani, abbiamo un particolare rapporto con il magico, con il divino e con quello che non riusciamo a spiegare tramite la scienza o la logica.

Noi vogliamo capire come ti comporti tu e da che parte “pendi” di più. Sei una persona che crede nella magia o una persona che non vuole avere niente a che fare con le cose “strane?”.

Scopriamolo subito: devi solo dirci che cosa hai visto nell’immagine qui sopra!

vedi un paesaggio particolare : anche se è un paesaggio decisamente particolare e “sottosopra” tu hai visto solo un tramonto con una notte che avanza.

Molto bello e suggestivo, certo, ma niente di particolare o magico!

Sei sicuramente una persona estremamente pragmatica: non perdi tempo con quelle che definisci “sciocchezze” ma hai sempre una visione chiara e reale delle cose.

(Forse non ti serve, ma noi ti consigliamo di provare anche il test che ci dice se sei più sognatore o più concreto : potresti avere qualche sorpresa!).

Non sei una persona priva di fantasia o di felicità, sei una persona che non vuole avere niente a che vedere con il magico perché crede nelle sue capacità e nelle sue caratteristiche.

Non vuoi aiuti e non vuoi che siano gli altri a dover darti una mano: conti solo su di te, anche quando sai che fallirai.

Ovviamente noi non possiamo far altro che ammirarti per il tuo coraggio: non hai bisogno di filtri e guardi la realtà dritta negli occhi!

Per te è chiaro che il soggetto di questo disegno è una donna!

Possiamo dire che sei una persona che ha un vero e proprio “talento” e gusto per la magia. Sei in grado di vedere quello che gli altri non notano e di trovare connessioni e significati lì dove le altre persone vedono “solo” quello che trovano di fronte ai propri occhi. La figura femminile che hai visto che parla del tuo potere in qualità di donna ma anche di quello “naturale” (nella figura, per l’appunto, di una Madre Terra comune a tutti) che ti guida e ti aiuta nelle tue scelte. Sei una persona che crede nel magico e che dal magico viene protetta! Noi ti consigliamo anche di provare il nostro test del talismano, per capire quale potere sacro veglia su di te. Probabilmente è meglio sapere come e quali sono gli elementi magici che ti guidano, piuttosto che affidarti sempre e solo alla tua intuizione!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.