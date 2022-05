Test delle Emozioni | Quale emozione definisce la tua essenza oggi?

Con questo test delle emozioni saremo in grado di definire con precisione qual è l’emozione predominante nella tua vita in questo momento.

Nel corso della nostra vita, infatti, la nostra personalità cambia profondamente: diventa più complessa, più strutturata, più consapevole. Per questo motivo in ogni periodo della nostra vita lasciamo più spazio a una certa emozione e meno spazio alle altre.

Riconoscere l’emozione che proviamo in un certo momento della vita ci aiuta a determinare in maniera più oggettiva ed efficace se siamo felici o no e, se non lo siamo, cosa dovremmo fare o cambiare per riuscire a esserlo di più.

Ovviamente quest’operazione non è per niente facile. Analizzare se stessi mentre siamo trascinati ogni giorno in un vortice di impegni è davvero difficile, per non dire impossibile.

Per questo motivo è molto meglio approcciare alla questione in maniera indiretta e “giocare con la mente” per fare in modo che la nostra personalità si esprima senza filtri.

Test delle Emozioni Prevalenti

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare i ritratti di donna che ti proponiamo e scegliere quello in cui ti rispecchi maggiormente. Non guardare il colore della pelle o dei capelli: basati esclusivamente sull’espressione del ritratto e sulle sensazioni che ti comunica in generale.

1 – La donna pensierosa

Questo ritratto rappresenta probabilmente la donna più adulta e più matura di tutte. La sua espressione è estremamente seria e sta osservando con attenzione qualcosa che non riusciamo a vedere.

Come si può facilmente intuire è una persona estremamente attenta, dalla grande capacità di osservazione e di analisi.

Se hai scelto questo ritratto significa che l’emozione prevalente nella tua vita in questo momento è la serietà.

Sei in una fase del tuo percorso in cui senti di aver bisogno di tutti i migliori strumenti della tua mente al fine di ottenere gli importanti risultati che ti sei prefissata.

Forse in questo periodo stai dando molta importanza al lavoro e ai tuoi progetti personali e non c’è assolutamente nulla di male. Fai soltanto in modo che questa sia una fase e che la tua vita non diventi esclusivamente un’alternanza tra sonno e lavoro.

2 – La ragazza forte

La ragazza rappresentata in questo ritratto ha il mento alzato e ci sta guardando dall’alto in basso. Non è una persona superba, è soltanto una persona consapevole della sua forza.

La sua espressione contiene anche un atto di sfida nei confronti di coloro che la guardano e che le sono intorno. È molto facile immaginare che questa ragazza sia molto difficile da “domare” e che riesca sempre a fare in modo da fare di testa sua in qualsiasi occasione.

Se hai scelto questo ritratto significa che l’emozione prevalente nella tua vita in questo momento è la forza. Forse hai bisogno di dimostrare di non aver bisogno di nessuno oppure di essere all’altezza delle aspettative degli altri.

Hai imparato fin troppo presto a contare solo sulle tue forze e odi anche solo l’idea che qualcuno possa considerarti una persona debole.

Si tratta di un’ottima cosa: cerca solo di non trasformare la forza in arroganza e in antipatia: il passo è veramente breve!

3 – La ragazza con il fiore

Tra tutte le ragazze rappresentate in questi ritratti, la ragazza con il fiore è l’unica che non mostra apertamente il suo volto. Al contrario, una parte del suo viso è stata coperta con un fiore rosa.

Di primo acchitto si potrebbe pensare che questa ragazza si molto timida e che, quindi, tenti di non far capire completamente chi è.

Si tratta di una prima impressione alquanto sbagliata. Dal momento che ha gli occhi chiusi, la ragazza con il fiore è assorta nei suoi pensieri e sembra essere molto lontana dal mondo reale e da coloro che la stanno osservando.

Per questo motivo si può concludere che se hai scelto questo ritratto l’emozione che prevale nella tua vita in questo momento è la serenità.

Ti senti estremamente in pace con te stessa e spendi molto tempo in compagnia dei tuoi pensieri. Non sei tanto rivolta alla realizzazione dei tuoi progetti (forse li hai già realizzati oppure non ne hai altri in questo momento) quanto alla miglior comprensione possibile di te stessa.

Si può dire che tu oggi sia una persona felice ed equilibrata.

4 – La ragazza assorta

La ragazza rappresentata in questo ritratto è l’unica completamente di profilo, quindi completamente rivolta in un’altra direzione rispetto a noi che la osserviamo. Per questo motivo si può dire che è la più distratta ma anche la più assorta.

Sta sognano o progettando qualcosa ma potrebbe anche essere semplicemente piena di dubbi che sta cercando di risolvere.

Se pensi che questo sia il ritratto che ti rappresenta meglio significa che l’emozione prevalente nella tua vita è l’aspettativa. In questo periodo i tuoi pensieri ma anche le tue speranze e le tue preoccupazioni sono tutte rivolte al futuro.

Il passato non è più tanto importante per te e così il presente, che forse hai già analizzato molto. Probabilmente sperimenti anche una certa insicurezza per il futuro che scatena dentro di te un po’ d’ansia. Forse non ti definiresti esattamente felice, in questo momento, ma prima di voltare pagina o di creare qualcosa di grande è sempre necessario attraversare un lungo momento di incertezza!

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.