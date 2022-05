Posizioni romantiche per quando ti senti estremamente affettuosa

Ma quali sono le posizioni più romantiche da provare insieme a letto? Scopriamole subito insieme: ne abbiamo qualcuna per te!

Sarà il caldo, sarà la primavera, sarà che ti sembra di sentire le farfalle nello stomaco: insomma, non sappiamo che cosa è ma sei innamorata.

Anzi, non sai neanche definire che cosa sei: più che innamorata sei ammaliata, vuoi stare sempre con il tuo partner, non riesci a levargli le mani di dosso!

Ecco, allora, che le posizioni che vogliamo suggerirti oggi ti vengono a dare una mano: sei pronta a fare la romantica?

Posizioni romantiche per coppie veramente innamorate: ecco le migliori da provare

Tu ed il tuo partner non potete levarvi le mani e gli occhi di dosso: sì, siete appassionati ma siete anche… innamorati!

Quando parliamo di amore e di intimità, è facile confondere la linea che si trova tra i due concetti.

Si tende a credere che le due attività siano sempre collegate e, spesso, ci illudiamo (o veniamo illuse) e rimaniamo “scottate” nei momenti peggiori.

Bene, questo articolo, invece, è per tutti coloro che non solo hanno un partner con cui vogliono scatenarsi sotto le coperte. Questo articolo è per tutti coloro.. che sono innamorati!

Oggi abbiamo deciso di proporti una serie di posizioni romantiche: niente a che vedere con quelle dove il tuo partner è in “comando” e ti controlla!

Sei pronta a mettere il tuo partner in condizione di… fare l’amore mentre si innamora ancora di più di te? Allora cominciamo subito con queste posizioni romantiche: eccole qui!

L’uomo pigro

Ehi, no: non è il tuo partner a dover essere pigro per definizione per fare questa posizione!

Partiamo dalle basi: come ci si mette in questa posizione?

Il tuo partner siede per terra, con le gambe allungate e la schiena poggiata a qualcosa. Potrebbe essere il muro o il bordo del letto: qualsiasi punto dove si sente comodo!

Tu ti accovacci su di lui, guardandolo negli occhi. Puoi rimanere accovacciata sulle ginocchia, oppure appoggiare le cosce sulle sue e “sederti”, facendo attenzione a non fargli male, ovviamente!

In questa posizione siete esattamente uno di fronte all’altra: il tuo partner può guardarti negli occhi, stringerti a sé posizionando le sua mani sulla tua schiena e baciarti e toccarti il seno. (Se ti piace questo tipo di posizioni, puoi provare anche queste che sono pensate appositamente per stimolare il seno!).

Il Loto: ecco una fra le posizioni più romantiche da provare

Per fare la posizione del Loto, il tuo partner deve sedersi a terra con le gambe incrociate all’altezza delle caviglie.

Tu, a quel punto, ti siedi su di lui, incrociando le tue gambe dietro la sua schiena. Ehi, siete perfettamente in posizione!

A questo punto potete darvi da fare: la posizione del Loto è molto romantica perché prevede che i movimenti siano lenti, profondi (più che “martellanti”, if you know what we mean) e che voi possiate veramente godere l’uno dell’altra!

Vi guardate negli occhi, avete tempo e calma per fare tutto senza sentirvi pressati dall’avere un rapporto pensato solo per raggiungere l’orgasmo ma potete condividere il vostro amore! Occhi negli occhi, carezze sul volto, baci appassionati: il Loto è perfetto per provare le posizioni romantiche!

Lo chef

Certo: il tuo partner potrebbe cucinarti la cena, apparecchiare, servire il cibo e poi lavare i piatti. Quello sì che sarebbe una “posizione” romantica, vero?

A parte questo, però, potete trasformare una tranquilla cena a casa in un’occasione per provare una delle nostre posizioni romantiche!

Tu ti siedi sul bancone o sul tavolo della cucina (controllate che sia robusto abbastanza, non vogliamo farvi finire per terra) ed il tuo partner si mette di fronte a te.

A questo punto potete abbracciarvi e darvi da fare: siete nella posizione perfetta per guardarvi negli occhi, lui può accarezzarti e potete fare l’amore tenendovi stretti.

Meglio di così, non ce n’è!