Test: cosa vedi in questa immagine? Scopri quanto sei sensibile

Il test immagine di oggi ti aiuterà a capire il grado della tua sensibilità, basta osservare l’immagine per qualche secondo.

Il nostro grado di sensibilità è molto diverso. Alcune persone sono generalmente più sensibili di altre, altre persone sono sensibili solo ad alcune questioni, poi c’è chi lo da a vedere e chi lo nasconde bene. La sensibilità è una questione epiteliale, provate a non farvi venire i brividi sulla pelle facendo questo test, molti utenti lo descrivono come altamente attendibile.

Cosa vedi osservando questa immagine costituita da elementi diversi? La risposta rivela quanto sei sensibile e altri tratti della tua personalità.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò quanto sei sensibile

Pronto a dedicarti a questo test? Ci vorranno pochissimi secondi ma prima ti chiediamo di essere sicuro di farlo in un posto in cui nessuno ti disturberà. Il test è attendibile solo se ci fornirai una risposta istintiva e per sentire il tuo istinto c’è bisogno di molto silenzio.

Soluzione del test

1- I fiori ed il prato

Se hai visto i fiori e la vegetazione significa che hai un cuore gentile. Anche se tendi a mostrarti come una persona inflessibile e molto forte in realtà hai un cuore di panna. Adori tutto ciò che è semplice, non artefatto, lineare, sei una persona molto logica. Tra le tue più grandi preoccupazioni c’è quella di perdere le persone che ami e temi il giudizio degli altri. Tendi a mostrarti un pò arrogante in modo da evitare che le persone provino a ferirti, chi ti conosce bene sa che dietro la tua corazza c’è un animo molto dolce e sensibile.

2- Volto del clown

Se in questa immagine vedi i volto di un clown significa che hai una personalità unica. Sei una persona curiosa, estroversa, senti sempre il bisogno di porti domande e di avere risposte. Hai una spiegazione per tutto e sei molto determinata ad ottenere quello che vuoi. Non desisti mai, brami perfezione in tutto e ti sforzi di raggiungerla sempre. Non ti fai condizionare da niente e nessuno, non sei una persona troppo sensibile, vuoi essere il migliore in tutto ed in effetti la tua caparbietà ti premia, perchè ci riesci quasi sempre.

3- Il tramonto

Se la prima cosa che ha attirato la tua attenzione è stato il cielo arancione dello sfondo di un tramonto significa che sei una persona calma, socievole, generosa, permissibile e attenta. I tuoi amici ed i tuoi cari con te stanno in una botte di ferro, tu li proteggi e li sostieni sempre. Sei una persona empatica e molto affidabile. Non perdi mai la calma e hai pazienza da vendere, qualunque cosa accada tu l’affronti con razionalità e coraggio. Sei molto sensibile ed emotiva per via del tuo buon cuore, motivo di sofferenza che tendi a tenere per te, non ti piace raccontare come ti senti agli altri.

Ti ricordiamo che questo test si prefigge di intrattenerti e non è da intendersi come una diagnosi clinica.