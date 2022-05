Questi segni zodiacali sono più felici da single che in coppia

I nati sotto questi segni zodiacali celebrano la loro libertà dopo una rottura piuttosto che essere infelici. Sono i segni più felici da single.

Per alcuni segni zodiacali la vita in coppia è più bella mentre per altri la libertà non ha prezzo e per questo non disprezzano la vita da single. Quando si verifica una rottura questi segni soffrono ma non si sentono affranti, per loro è l’occasione per celebrare e godere del ritorno alla libertà.

La fine di un amore è un’esperienza piuttosto dolorosa e ogni segno affronta questo dolore in modo diverso. Alcuni hanno bisogno di molto tempo per dimenticare e tornare ad essere felici dopo questo grande fallimento, altri guardano oltre e nonostante il dispiacere si felicitano per il loro ritorno alla libertà. Questi segni sono talmente tanto legati alla propria libertà da sabotare le loro relazioni pur di riaverla.

Ecco i segni zodiacali che sono sempre felici di tornare ad essere single

La vita a due può portare tante gioie ma in qualche modo nuoce alla libertà. Per quanto il partner ci lasci liberi, essere in una relazione implica di dover prendere in considerazione il punto di vista del partner e non ci lascia libertà totale sia per quanto riguarda le scelte, le decisioni importanti che per tutto il resto. Tenere conto di ciò che pensa e desidera l’altro potrebbe anche richiedere di sacrificare parte di ciò che vogliamo e desideriamo noi.

Ecco i quattro segni zodiacali che sono più felici da single che in coppia:

Ariete

L’Ariete è un segno molto entusiasta, ambizioso e competitivo oltre che estremamente impulsivo. Quando l’Ariete rompe una relazione ricupera in fretta il buon umore, dopo poco tempo ritrova la voglia di andare avanti puntando sul lato positivo del processo di separazione. Questo segno tornato single esce, si diverte, rinsalda vecchi contatti, e quando lo assale la tristezza trova il modo di soffocarla. Ritorna sulle ragioni che hanno portato alla separazione e si convince che era la cosa più giusta per tutti quindi non gli resta che ricominciare la sua vita.

Bilancia

La Bilancia celebra la sua libertà ritrovata perché da single finalmente può tornare a fare tutto ciò che ama fare e che in coppia non faceva più. Questo segno in coppia tende a rilassarsi, a godersi la vita a due e diventa più pigro. Da single ritrova il dinamismo e la voglia di fare avventure. Si promette che non farà più gli stessi errori e pensa e ripensa alle chiavi che portano una relazione ad avere successo. Mentre pensa si rende conto che la vita di coppia richiede sacrifici e sforzi e quindi torna a gioire della sua libertà.

Sagittario

Il Sagittario è un segno solare, avventuriero, ama viaggiare e soprattutto ama flirtare e non vi rinuncia neanche quando è impegnato. Sentirsi attraente, desiderato è una sensazione alla quale non può rinunciare. Quando una relazione finisce, ha la sensazione di uscire da una gabbia che limitava le sue opzioni. Fa tutto ciò che desidera, pianifica le sue giornate come desidera e si focalizza sui suoi obiettivi. Esce si diverte e pensa che la vita è troppo breve per passarla a piangersi addosso.

Acquario

L’Acquario è un segno eccentrico, curioso, mentalmente aperto. Questo segno è perennemente impegnato in una lotta per la risoluzione di un problema umano o una questione privata. Quando è in una relazione questo segno da all’altro tutto se stesso e se la relazione vive una crisi, fa di tutto per superarla, se nonostante tutto la relazione finisce, si sente frustrato ma felice di aver ritrovato la sua amata libertà e si promette di preservarla in futuro. La fine di un amore per l’Acquario è un ritorno alla libertà e la fine di tutte le restrizioni subite fino a quel momento. Questo segno si riprende molto rapidamente.