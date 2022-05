Test del Top Estivo | Cosa tendi a nascondere di te alle persone?

Un top estivo è il capo di abbigliamento ideale per “scoprire” qualcosa, ma con questo test scopriremo cosa “nascondi” di te agli altri.

Il modo in cui una persona sceglie di vestire racconta moltissimo della sua personalità e del suo rapporto con le altre persone. Per questo motivo si potrebbe facilmente pensare che un top scollato possa essere indicativo di un carattere molto estroverso, che non nasconde niente.

Le cose invece non stanno necessariamente così. Anche le persone che si vestono nella maniera più appariscente possibile hanno in realtà lati del proprio carattere che tendono a non mostrare.

Mettere “in mostra” alcune parti di sé potrebbe far parte di una “strategia di distrazione” che serve ad allontanare l’attenzione proprio dai quei lati del proprio carattere che si intende nascondere.

Ti sei mai chiesta se anche tu metti in atto questo meccanismo? Probabilmente no, ma anche se te lo fossi chiesta probabilmente non avresti potuto ottenere una risposta. Il motivo è che questi meccanismi psicologici sono inconsci e non possono essere analizzati in maniera razionale.

Per questo abbiamo preparato un test apposito!

Test del Top Estivo

Per fare questo test dovrai soltanto scegliere il top che ti piace di più. Non pensare “mi starebbe bene” o “mi starebbe male”: lascia che sia soltanto l’istinto a guidarti.

1 – Top Azzurro romantico

Questo romanticissimo top dalla scollatura a cuore assomiglia in qualche modo a quello delle principesse che guardavamo e che disegnavamo da bambine.

Il colore pastello e la minuta fantasia a pois è la quintessenza della primavera ma anche della delicatezza dell’innocenza.

Se hai scelto questo top significa che sei una persona estremamente romantica, molto legata alla sua bambina interiore e a tutti i sogni che coltivava da piccola o da giovane.

Dal momento che ne vai molto orgogliosa tendi a non nascondere questo lato del tuo carattere che, al contrario, è sempre molto presente in tutto ciò che fai.

Quello che tendi a nascondere con questo atteggiamento è il fatto che sei una persona dal carattere molto forte e dotata di molta determinazione. Preferisci che le persone ti vedano solo come una ragazza mite, dolce e indifesa perché ti piace essere coccolata.

2 – Top Rosa minimal

Questo top sembra in equilibrio precario tra uno stile minimal e molto rigoroso e uno stile assolutamente femminile.

Naturalmente la femminilità sta tutta nel rosa pastello che, ormai da decenni, è considerato il colore femminile per eccellenza. D’altra parte però, con un modello lineare e senza fronzoli, sembra che tu non voglia concedere troppo alla femminilità.

Se hai scelto questo top significa che sei una persona molto equilibrata, che sa mette insieme in maniera armoniosa tutti gli aspetti del proprio carattere, esprimendoli in maniera intelligente.

Questo però non significa che tu non abbia conflitti interiori. Al contrario, probabilmente ciò che vuoi nascondere sono proprio questi conflitti, questi piccoli tormenti interiori che tutti sperimentiamo nel corso della vita.

3 – Top Argilla boho

Questo top super scollato è il più sensuale di quelli che abbiamo proposto. Il suo colore caldo ricorda quello della terra ed è un parente stretto dell’arancione e del rosso, simboli di energia e passionalità.

Se hai scelto questo top significa che sei una donna molto femminile, che punta moltissimo sulla propria capacità di sedurre e di affascinare le altre persone.

Hai un carattere espansivo e molto estroverso, che non ha paura di farsi conoscere esattamente per come è e che di sicuro non ha paura dei giudizi altrui. Per questo trasmetti sempre l’impressione di essere una donna forte ed estremamente sicura di sé.

Quello che cerchi di nascondere con questo atteggiamento è probabilmente la tua grande sensibilità e la tua tenerezza, nonché bisogno di essere protetta e consolata di tanto in tanto.

4 – Top Turchese a fiori

Questo top è un altro capo estremamente femminile. I fiori sono una stampa apprezzatissima in primavera e in estate, quindi si tratta davvero di un capo perfetto per questo periodo.

Se hai scelto proprio questo top significa che sei una persona piena di amore che sprizza allegria da tutti i pori. Ti piace fare sempre cose nuove e fare nuove esperienze insieme alle persone che ami.

Molto spesso vieni considerata il cuore del gruppo: grazie a te si mantiene l’armonia e il morale rimane alto.

Se hai scelto questo top quello che probabilmente vuoi nascondere sono i tuoi momenti di tristezza e gli attimi bui che sicuramente attraverseranno anche la tua vita come quella di chiunque altro. Ricordati che ammettere di essere tristi non è un errore o una sconfitta: parlane apertamente e confidati con gli amici!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.