Cosa ti ha colpito prima? La risposta ci dice chi sei veramente in amore

Il test del quadro rosso è qui per dirci che tipo di persona sei veramente. Non dovrai far altro che svelarci cosa ti ha colpito prima!

Oggi abbiamo deciso di giocare con un quadro veramente interessante.

Tra i suoi tanti elementi, infatti, spicca l’utilizzo del colore rosso!

Questa particolarità ci permetterà di scoprire qualcosa in più su di te e sul tuo modo di approcciarti agli altri e all’amore.

Allora, sei pronto a giocare con noi?

Test del quadro rosso: quale elemento ti ha colpito prima? Scopriamo chi sei

Tra i tanti test che ti abbiamo proposto su CheDonna.it ormai sai già che cosa devi fare appena vedi una delle nostre immagini.

Lasciare che l’inconscio abbia il sopravvento, concentrarti sui soggetti del disegno e dirci che cosa ha attirato per prima la tua attenzione!

Oggi vogliamo sapere che cosa trovi in questo test del quadro rosso: ci sono vari elementi e tutti hanno una loro importanza.

La predominanza del rosso, anche, ci aiuterà a capire meglio chi sei e di che cosa stiamo parlando, soprattutto dal punto di vista dell’amore e della passionalità.

Allora: che cosa hai visto nel quadro di oggi?

hai visto le porte o le finestre : simbolo da sempre di passaggio spirituale da una dimensione all’altra, nel test del quadro rosso le porte o le finestre rappresentano qualcosa di poco piacevole. Sei in un momento di passaggio o di transizione, forse tra due relazioni o tra una relazione e la vita da single. Niente di male in questo: lasciarsi quando è giusto è meglio di stare insieme con qualcuno solo per dovere!

Se hai visto tu le aperture, però, vuol dire che sei tu, la maggior parte delle volte, ad essere consapevole del fatto che tra di voi è finita: probabilmente i tuoi partner faticano a dimenticarti! Abbiamo un test per stabilire anche quanto sei indimenticabile in amore : chissà che non ti serva provarlo? Sei una persona concreta, precisa e che non si racconta bugie in amore. Buon per te!

Di certo c’è che tu sei una persona decisamente passionale, che non ha paura di esporsi e di far sapere agli altri quanto li ama. Attenta, però: c’è anche il rischio di scottarsi a forza di fare così!

Hai fatto presto pace con l’idea che una relazione è tale solo perché si costruisce e si lavora passo passo, insieme e facendosi carico di tutto quello che potrebbe capitare di sgradevole. In amore sei una vera e propria “costruttrice”!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.