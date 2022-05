Test: debolezze e virtù, scopri quali sono le tue in amore

Abbiamo tutti le nostre debolezze e le nostre virtù in amore. Conosci già i tuoi punti di forza e debolezza? Scoprili grazie al test di oggi.

Il test di immagine di oggi cercherà di fare luce sul modo in cui tendiamo a comportarci quando siamo in una relazione e quindi a come ci relazioniamo con il partner. Fare il test è semplicissimo e velocissimo, bisogna solo osservare l’immagine per qualche secondo e chiudere gli occhi pensando all’elemento dell’immagine che ci è rimasto più impresso e ha catturato la nostra attenzione.

Questa immagine si compone di diversi elementi che insieme danno vita ad una nuova immagine. Molti esperti psicologi utilizzano le immagini per capire la personalità dei loro pazienti. Questi test hanno validità clinica quando vengono sottoposti da esperti a livello individuale, in tutti gli altri casi hanno solo la finalità di intrattenere. Questo test può essere un modo per condurre un analisi introspettiva ed esplorare meglio i confini della tua personalità.

Test: dimmi cosa hai visto prima e ti dirò quali sono le tue virtù e le tue debolezze in amore

La nostra personalità ci appartiene alla nascita ma si plasma e si modifica nel tempo. Il nostro vissuto, le nostre esperienze modellano la nostra personalità o il nostro carattere. Alcuni tratti della nostra personalità si radicano nel nostro subconscio e restano nascoste per emergere solo in presenza di determinati stimoli.

Una immagine come questa può rivelare molte cose di te. Affidati al tuo intuito e fornisci una risposta il più istintiva possibile. Qual é la prima cosa che hai notato di questa immagine?

Risultato del test

Ecco cosa significa se hai visto prima:

Gli Uccelli

Se hai notato gli uccelli significa che sei afflitto da un blocco emotivo che si è verificato per una ragione specifica che conosci bene. La più grane debolezza è la paura per qualsiasi forma di cambiamento e tutto ciò che potrebbe in qualche modo ostacolare la realizzazione dei tuoi sogni. Dovresti imparare a voltare pagina e ad avere fiducia nell’ignoto e di tutte le potenziali opportunità che ha da offrire. Per contro sei una persona che in amore da tanto, sei premurosa e non ledi alla libertà del partner che al tuo fianco si sente libero di spiccare il volo e realizzare tutti i suoi desideri.

La terra

Se hai notato il punto in cui si cimentano le radici dell’albero, quel tratto di terra arancione, significa che sei una persona con una personalità dominante. Sei nato per il potere ed il successo e il tuo partner è la tua più grande conquista. La tua debolezza è legata al rischio, non ti piace correre niente di pericoloso e rischioso. Nessun azzardo neanche se quello che c’è in ballo conta molto per te, e anche in amore per te vince chi fugge.

Il volto

Coloro che hanno notato il volto hanno una personalità creativa, sei un generatore di idee, ne hai infinite e per ogni evenienza. Questo ti rende una persona che in amore non smette di sorprendere il partner. Ciò che ti blocca è la paura di fallire. Dovresti imparare a smettere di pensare, ci sono momenti in cui bisogna semplicemente agire. Impara a gestire i tuoi tempi e ricorda di avvalerti dell’appoggio del tuo partner, il tuo fan numero uno. In amore tendi a trascurare il suo punto di vista e questo crea frustrazione.

L’Albero

Se ti ha rapito l’albero significa che sei una persona socievole ed empatica. Riesci a comprendere pienamente gli altri, anche il partner col quale stabilisci una connessione profonda. Possiedi un grande dono, al tuo fianco ci si sente bene e al sicuro. Il tuo più grande limite è quello di non essere indipendente e avere timore di affrontare l’ignoto. Vivi il rapporto con una grande dipendenza affettiva. Dovresti viverti questo sentimento con maggiore spensieratezza.