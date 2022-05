La posizione che tutti gli uomini trovano più eccitante: anche il tuo partner!

Ma insomma, quale sarebbe la posizione più eccitante per gli uomini? Scopriamo subito di quale si tratta in modo da sapere… come comportarci!

No, dai, non dircelo: sappiamo già che tu ed il tuo partner non avete assolutamente di questi problemi e vi conoscete a menadito!

Tu sai tutto di lui e lui sa tutto di te: compreso anche quali sono le posizioni intime più eccitanti per l’uno o per l’altra!

Invece, forse, questo articolo potrebbe stupirti: oggi abbiamo deciso di parlare di quale sia la posizione che, in assoluto, piace quasi a tutti gli uomini.

Pensi di sapere quale sia?

La posizione più eccitante per gli uomini: ecco qual è

No, adesso non vale chiedere al tuo ignaro compagno (che magari sta leggendo il suo libro o scrollando su Instagram) qual è la sua posizione preferita!

Oggi, infatti, abbiamo deciso di svelare la posizione più eccitante per gli uomini: tu la conosci?

Ovviamente, così come per quando abbiamo parlato della posizione preferita dalle donne, è impossibile affermare che questa sia la posizione migliore per tutti quanti.

Dopotutto al mondo siamo sui sette miliardi o giù di lì: avere gli stessi gusti è praticamente difficilissimo!

Secondo vari sondaggi e ricerche, però, ci sono delle preferenze che possono essere nominate come quelle “di tutti” semplicemente perché vengono fuori spesso.

Puoi provare a chiedere al tuo partner se la pensa come tutti gli altri oppure, qualora la sua posizione preferita fosse un’altra, provarla subito!

Ma bando alle chiacchiere e passiamo al sodo: qual è la posizione più eccitante per gli uomini?

Quella da dietro

Sarebbe la famosa doggy-style la posizione preferita dalla maggior parte degli uomini.

No, tranquilla: non parliamo di tipo di penetrazione da dietro, che magari non hai mai provato per paura di provare dolore. (Qui, comunque, trovi qualche indicazione su cosa sapere per provare ad iniziare a farlo!)

A quanto sembra la posizione preferita dagli uomini sarebbe quella nella quale tu sei “a quattro zampe”, sul letto o sul pavimento o dove preferisci mentre il tuo partner ti penetra da dietro.

In questa maniera può vedere la tua schiena, toccarti i glutei, stuzzicarti toccando il seno o il clitoride o, semplicemente, sentirsi veramente eccitato.

Per loro questa è una posizione anche che permette una penetrazione molto profonda e, quindi, si tratta di unire eccitazione e godimento. Tu lo sapevi che era proprio questa la posizione preferita dagli uomini?

La posizione più eccitante per gli uomini è anche il 69

Va bene, va bene: non si tratta di una posizione “classica” (in senso che non prevede la penetrazione) ma è comunque una pratica riconosciuta e famosa!

Il 69 è quella posizione per la quale tu ed il tuo partner vi mettete… beh, proprio come il numero sessantanove!

L’idea è quella di, contemporaneamente, ricevere e praticare un rapporto orale. Generalmente l’uomo si sdraia sul letto mentre la partner si mette sopra di lui ovviamente a gambe e teste “invertite”.

A quanto pare per gli uomini questa è una posizione veramente eccitante: non così tanto per le donne, invece!

Un sondaggio ha svelato che, per quanto la posizione sia indubbiamente eccitante, le donne la trovano scomoda, non riescono a concentrarsi sull’atto e, spesso, non si divertono tanto quanto gli uomini.

Al tuo partner, invece, questa posizione potrebbe piacere e veramente tanto. Insomma, si tratta semplicemente di trovare la propria comodità all’interno di questa… indicazione. Dopotutto, diciamoci la verità: se la gente riesce a farlo anche nella posizione del pretzel non vediamo perché non dovreste riuscire a trovare una posizione comoda anche per il 69!