Pensano sempre che stiate parlando di loro: sono i segni più paranoici

Come? Cosa? Chi? Ehi, stavate parlando per caso di uno dei segni più paranoici dello zodiaco? Guardate che se ne accorgono subito!

Non potete ingannarli e quindi non provateci neanche.

Di che cosa parliamo? Ah ma semplicemente del fatto che sicuramente state tramando alle spalle di quella tale persona, che vi ha sentito dire qualcosa con un tono di voce che non era esattamente come le altre volte e…

Ok, ci siamo lasciati trasportare anche noi: l’argomento della classifica di oggi dell’oroscopo, però, vi farà capire perché!

I segni più paranoici dello zodiaco: scopri se sei in classifica oggi

Quando senti qualcuno ridere per strada pensi immediatamente che stia ridendo di te?

Guardi con sospetto amici e fidanzato, convinta che ti stiano nascondendo qualcosa… anche se non sai cosa?

Complimenti: sei nella classifica dei segni più paranoici dello zodiaco!

Questi segni sono convinti che tutti (ma proprio tutti) stiano sempre parlando di loro alle loro spalle, giudicando o architettando piani diabolici per rovinarli.

Ehi, se conosci uno dei segni più paranoici dello zodiaco probabilmente non hai bisogno della conferma di stelle e pianeti.

Sapere di avere ragione, però, è sempre bello: e chissà che tu non possa far vedere questa classifica alla persona in questione!

Toro: quinto posto

Io, io, io e ancora io: no, scusate, questa non è la classifica dei segni zodiacali più egocentrici ma quella dei paranoici.

Peccato che nel caso dei Toro queste due cose vadano veramente a braccetto!

I Toro, infatti, sono veramente persone che non possono fare a meno di innervosirsi particolarmente. Credono sempre che gli altri stiano parlando di loro o stiano facendo considerazioni poco lusinghiere sul loro conto. Il motivo? Sono i Toro stessi a credere il peggio possibile di sé stessi: perché non dovrebbero farlo anche gli altri?

Cancro: quarto posto

Cari Cancro, siete persone estremamente convinte che gli altri controllino tutti i vostri passi, non è vero?

Dopotutto credete di essere veramente indimenticabili (a questo punto potreste provare anche il nostro test per scoprire se lo siete davvero, soprattutto in coppia).

I Cancro sono persone che non fanno altro che rimuginare sugli altri: cosa stanno pensando di loro? Cosa stanno dicendo? Che cosa hanno capito?

Impossibile o quasi convincere i Cancro che gli altri non sono sempre a osservarli: essere paranoici è un buon modo per mascherare un poco di vanità!

Aquario: terzo posto

Anche i nati sotto il segno dell’Aquario sono particolarmente convinti di essere abbastanza chiacchierati.

Per gli Aquario, infatti, è strano non essere oggetto di giudizi da parte degli altri… perché i primi a giudicare sempre sono loro!

Ecco perché gli Aquario sono particolarmente paranoici quando si tratta di rapporti interpersonali. Cercano di scrollarsi di dosso la sensazione che tutti li guardino e tutti li giudichino però è semplicemente troppo difficile per loro!

Ariete: secondo posto

Per gli Ariete essere paranoici è praticamente una seconda natura. Abituati a fare come vogliono, nella vita, a discapito dei sentimenti e delle emozioni degli altri, gli Ariete temono sempre che prima o poi arrivi una “stoccata”.

Ecco perché sono veramente furtivi e paranoici! Gli Ariete prima fanno i danni e poi si preoccupano di dover convivere con le conseguenze delle loro azioni.

Sono convinti spesso che ci sia un grande complotto nei loro confronti e che la gente non voglia altro che screditarli.

La realtà è una: gli Ariete sono paranoici ed hanno ben ragione di esserlo visto come si comportano! (Almeno la maggior parte delle volte: c’è un motivo se siete nella classifica dei segni zodiacali che tradiscono sempre gli amici!).

Leone: primo posto nella classifica dei segni più paranoici dello zodiaco

Cari Leone, qualcuno ve lo doveva pur dire: nessuno (ma proprio nessuno) sta parlando di voi! Flagellati come siete da questo senso di protagonismo mai mitigato da niente e da nessuno, voi Leone vivete veramente una vitaccia.

Sempre pronti a credere di essere al centro dell’attenzione, vittime dei commenti di tutte e tutti non vi rendete conto che, in realtà, siete molto meno chiacchierati di quello che crediate!

Visto che non siete uno dei segni zodiacali più misteriosi nell’oroscopo potete star tranquilli che gli altri non smaniano per parlare di voi o raccontarsi i fatti vostri.

Cari Leone, sappiamo che voi siete i più paranoici dello zodiaco perché volete sempre fare bella figura e vi fate mille problemi per qualsiasi cosa, credendo che gli altri la notino.

La realtà dei fatti è una: voi Leone non siete i protagonisti che credete di essere!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.