Questi segni zodiacali sono dei veri e propri fannulloni: c’è poco da fare

Ehi, pronto? Stiamo parlando con te! Non è che sei uno dei segni zodiacali tra i più fannulloni dell’oroscopo? Meglio scoprirlo subito!

Dai su, non prendertela a male. Non volevamo dire per forza di cose che il fannullone sei tu!

Purtroppo, però, i fannulloni sono veramente ovunque ed è sempre bene sapere chi siano, soprattutto quando ti trovi in qualche nuovo ambiente.

L’oroscopo ci viene a dare una mano: non sei curioso di sapere se sei tra tutti coloro che non fanno proprio niente, neanche con le cannonate?

I segni zodiacali più fannulloni dell’oroscopo: scopri la classifica di oggi

Ebbene sì, oggi sei a rischio. Il motivo è che il tuo capo potrebbe leggere la classifica dell’oroscopo di CheDonna.it e trovare al suo interno il tuo segno zodiacale.

Ah, ci siamo scordati di dirti la cosa più importante: oggi cerchiamo i segni zodiacali più fannulloni di tutto l’oroscopo!

Come ben sai, infatti, esistono tantissime persone che sono veramente svogliate e inconcludenti.

Non diciamo che dovrebbero essere come quei segni zodiacali troppo puntigliosi che, infatti, sono dei pessimi colleghi ma almeno fare qualcosa una volta ogni tanto sarebbe una cosa buona per tutti!

Scopriamo chi si trova tra le prime cinque posizioni della classifica di oggi: tu pensi di esserci?

Sagittario: quinto posto

Che sorpresa trovare i Sagittario nella classifica dei segni zodiacali più fannulloni, vero?

Eppure, cari Sagittario, dobbiamo avvertirvi: agli occhi degli altri spesso e volentieri sembrate proprio dei fannulloni fatti e finiti!

I Sagittario hanno un modo tutto loro di vivere la vita: non vivono per lavorare ma lavorano per vivere! Questo vuol dire che appena possono mollare tutto e rilassarsi i Sagittario semplicemente… lo fanno! Questo crea situazioni a dir poco complicate nel futuro ma i Sagittario non si preoccupano: è la vita!

Toro: quarto posto

Nonostante siano persone particolarmente precise ed organizzate, sempre pronte a bacchettare gli altri, i Toro sono in realtà anche particolarmente fannulloni.

Quando gli viene data la possibilità di essere veramente sé stessi i Toro potranno veramente stupirvi: impossibile farli alzare dal divano!

Fino a quando sentono il giudizio degli altri (e di sé stessi) incombere su di loro, i Toro saranno sempre particolarmente attenti a farsi vedere scattanti e pronti a qualsiasi evenienza.

Quando li conoscerete meglio, però, capirete che è tutta una farsa: meglio sapere prima che possono essere proprio dei fannulloni!

Gemelli: terzo posto

Ai nati sotto i Gemelli abbiamo solo una cosa da dire: fate pace con il vostro carattere!

Come sapete bene, infatti, i Gemelli non saranno mai in grado di comportarsi in una maniera o in un’altra. Sono persone che protendono verso gli estremi sempre e comunque!

Ecco perché i Gemelli sono anche tra i segni più fannulloni dell’oroscopo: ci sono periodi in cui non si fermerebbero mai, vanno a duemila e hanno tantissimi impegni.

Poi, improvvisamente, il vuoto: ecco che ai Gemelli non va più di fare niente e passano le giornate in pigiama sul divano, perfettamente contenti e soddisfatti.

Poi, arriva di nuovo il momento di correre e fare tutto quello che possono fare: non possiamo proprio dire che sono fannulloni al 100%!

Cancro: secondo posto

Cari Cancro, sapevate benissimo che sareste finiti nella classifica di oggi dell’oroscopo: potete solo essere contenti del fatto che non siate al primo posto!

I Cancro, infatti, possono essere veramente molto (ma molto) fannulloni: non fatevi ingannare dal loro modo di fare!

Ai Cancro, infatti, piace particolarmente poltrire: rilassarsi, pensare a sé stessi e ai propri interessi, senza correre da una parte all’altra come una trottola impazzita!

Ecco perché ai Cancro dobbiamo dare la bandiera di fannulloni: sono persone che mettono la comodità e la rilassatezza oltre qualsiasi cosa. Di certo non possiamo biasimarli più di tanto! Certo è che avere a che fare con un Cancro vuol dire anche dover affrontare questo suo modo (pigrissimo) di fare le cose. Uomo avvisato…

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più fannulloni dell’oroscopo

No, non fate quella faccia arrabbiata e non iniziate a prenderla sul personale.

(Non è un caso che siate anche nella classifica dei segni zodiacali più permalosi dell’oroscopo o ci sbagliamo cari Leone?).

Adesso i Leone ci diranno che loro non sono assolutamente dei fannulloni e che non sanno proprio come ci sia potuta venire in mente questa idea.

La realtà è che i Leone sono tra le persone meno attive sulla faccia della Terra: si nascondono dietro una grande voglia di fare ma… non fanno mai niente, fateci caso!

Il Leone è fatto così: ama fare bella figura ma detesta “sudare”. Non provate a convincerlo a fare concretamente qualcosa: per i Leone, poltrire è quanto di più bello ci sia nella vita!

