Ecco le caratteristiche più contraddittorie di ogni segno zodiacale

Gli astri sono pronti a la maggiore contraddizione di ogni segno zodiacale. Scopri cosa ti rende contorto.

Essere contraddittorio significa essere incerto, per alcuni versi incoerente e provare dei contrasti interni. Ciò non significa essere amletici o strani ma semplicemente essere umani. La contraddizione è tipica di ogni essere umano e lo aiuta a definire cosa vuole veramente.

Ogni segno zodiacale ha una personalità speciale ricca di sfaccettature e contraddizioni. Scopri il tratto che rende più contraddittorio ciascun segno zodiacale e perfino te stesso.

Cosa rende contraddittorio ciascun segno zodiacale

Tutto nella nostra vita può essere a volte una contraddizione. Pensiamo all’amore e ai sentimenti che proviamo per qualcuno. A volte non avete la sensazione di provare sentimenti opposti verso una stessa persona o situazione? Tranquilli, è tutto parte del gioco della natura umana. La contradizione è una costante di tutti noi, ecco come si manifesta per ciascun segno zodiacale:

Ariete: Questo segno è noto per essere impulsivo, audace ed azzardato. Non pensa molto prima di agire ma lo fa d’istinto. La pazienza non si può dire che sia una sua prerogativa. Questo segno è contraddittorio perchè sembra molto socievole e tranquillo ma la sua passione per la vita si trasforma spesso in una grande rabbia.

Toro: I nativi del Toro mostrano la potenza dell’animale che li rappresenta mostrando un fisico forte, muscoloso, robusto ma scolpito ed attraente. Questo è anche il risultato del loro amore per il movimento e il loro dinamismo. Il loro aspetto contraddittorio sta nel fatto che sono persone molto empatici e comprensivi ma a seconda delle situazioni possono diventare inflessibili e molto esigenti!

Gemelli: sono solari, socievoli, e come ben sappiamo sono dualisti ovvero governati da due personalità opposte. Sono loro stessi tutta una contraddizione.

Cancro: I nativi del Cancro sono sensibili, generosi e legati alla famiglia, iperprotettivi, tutti tratti che fanno pensare ad una persona matura eppure a volte i nativi di questo segno sono altamente incapaci di affrontare delle situazioni, vanno nel panico assoluto.

Leone: Il Leone è un segno carismatico, leale, coraggioso e ama le sfide e la competizione. Sembra molto egoista e pieno di se stesso eppure a scavare a fondo si nota un cuore grandissimo e una generosità che da lui non ci si aspetta.

Vergine: Il segno della Vergne è preciso, metodico, ordinato e ben organizzato eppure perde sempre tutto e si fa prendere molto dall’ansia. Da un segno tutto d’un pezzo come si mostra lui la sbadataggine stona molto.

Bilancia: La Bilancia ricerca l’equilibrio in tutti gli ambiti della sua vita e lo fa continuamente. Sono persone note per essere stabili, eppure in alcuni momenti della vita sono capaci di ribaltare tutto e puntare tutto su progetti davvero azzardati senza pensare alle conseguenze.

Scorpione: Queste persone sono conosciute per il loro essere misteriosi ed introversi, non si raccontano molto e hanno un accentuato meccanismo di difesa eppure sono i migliori amici che tu possa mai incontrare nella vita.

Sagittario: I nativi di questo segno sono positivi, energici, avventurieri ed entusiasti. Sembrano sempre sapere cosa fanno eppure a volte potresti vederli girare intorno al cespuglio senza mai riuscire a mettere radici.

Capricorno: Lavoratori instancabili e precisi, orgogliosi e determinati professionalmente, quando è in ballo la loro carriera, possono sentirsi bloccati e perdere l’occasione professionale della loro vita.

Acquario: Eccentrici, complicati e curiosi verso tutto, sembrano gentili e aperti mentalmente eppure in alcune occasioni possono rivelarsi altamente intolleranti e insensibili.

Pesci: I Pesci sono molto sensibili, si prodigano per assicurarsi che i loro cari siano felici e al sicuro, mentre la sicurezza degli altri viene messa al primo posto la loro non viene perseguita abbastanza tanto da farli sprofondare in momenti generati da estrema insicurezza, qualcosa che agita molto la loro vita.