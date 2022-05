Questi segni sono estremamente maliziosi: ti illuderanno e basta

Probabilmente lo hai già imparato sulla tua pelle: avere a che fare con i segni zodiacali più maliziosi dell’oroscopo non è mai divertente! Scopriamo insieme quali sono, in modo da evitare futuri problemi!

Un’occhiolino di qua, un abbraccio più lungo del solito da un’altra parte, un like ben piazzato sotto la foto di una persona che non è il loro compagno.

No, non parliamo dell’ultimo scandalo tra influencer (a proposito, c’è ancora qualcuno che è interessato alle loro vite falsissime?) ma semplicemente dei segni zodiacali che si comporteranno sempre… al limite, diciamo così.

Pronta a scoprire chi siano?

I segni zodiacali più maliziosi di tutto l’oroscopo: sei in classifica oggi?

Ammettilo: flirtare per te è un divertimento e rendere gli altri “nervosi” è qualcosa che ti fa rabbrividire di piacere.

Ehi, se non sei tu la persona che abbiamo in mente scusaci: oggi ci dobbiamo occupare dei segni zodiacali più maliziosi dell’oroscopo e pensavamo tu fossi tra loro!

Qui sotto trovi le prime cinque posizioni dei segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di essere sempre particolarmente “maliziosi” quando si tratta di stare in compagnia.

Potresti trovare tra loro il tuo fidanzato (sempre pronto a fare commenti “carini” sulle altre o a mettere like che ti fanno impazzire di rabbia) oppure avere la brutta sorpresa di… trovare il tuo segno tra loro!

Ehi, non è colpa nostra: prenditela con stelle e pianeti in caso!

Sagittario: quinto posto

Ebbene sì, cari amici del Sagittario, abbiamo deciso proprio di svelare ogni vostro segreto! Siete nella classifica dei segni zodiacali più maliziosi dell’oroscopo e non c’è niente da fare. Sapete benissimo il perché!

Per tutti coloro che non conoscono bene i Sagittario, ci teniamo a dire le cose come stanno. I Sagittario sono particolarmente “provoloni” con gli altri, capaci di fare offerte al limite del decente anche agli amici più stretti. Fate attenzione con loro!

Pesci: quarto posto

Ma come, i Pesci così romantici e innamorati dell’amore sono nella classifica di oggi dell’oroscopo? La risposta è sì: i Pesci sono persone particolarmente maliziose, sempre con un sopracciglio alzato e l’occhiolino facile!

Ai Pesci non ci vuole tanto per conquistare gli altri, ecco perché (soprattutto quando si sentono giù di morale) ci mettono poco a fare i maliziosi con tutti gli altri.

Sanno che le persone non vedono l’ora di cadere ai loro piedi… o alle loro pinne!

Gemelli: terzo posto

C’è qualcuno di più malizioso dei Gemelli? Ovviamente la risposta è sì visto che sono solo terzi nella classifica dei segni zodiacali più maliziosi.

Questo comunque non vuol dire poi così tanto: i Gemelli sono persone particolarmente maliziose, che hanno sempre un “asso” nella manica da giocarsi!

Per i Gemelli, infatti, non c’è possibilità di comportarsi mai “bene” con le persone che conoscono. Anche se dicono di no, adorano stare al centro dei drammi ed essere protagonisti di tantissimi piccoli scandali. Essere maliziosi è fondamentale per questo procedimento!

Capricorno: secondo posto

Chi lo avrebbe mai detto che i Capricorno (così seri e compassati) si sarebbero trovati nella classifica dei segni zodiacali più maliziosi ed anche così in alto?

Probabilmente ogni persona che ha avuto a che fare con loro!

(Non a caso, infatti, i Capricorno sono anche nella classifica dei segni zodiacali che tradiscono sempre l’amicizia!).

Che i Capricorno siano maliziosi è praticamente un segreto di Pulcinella. I nati sotto questo segno sono persone che non si fanno problemi sia a flirtare sia a suggerire situazioni al limite del legale agli altri, sempre pronti a tirarsi indietro quando viene chiesto loro conto di tutto quanto!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più maliziosi dell’oroscopo

Ehi, non prendetevela con noi per questa rivelazione, cari Leone, però dovevamo proprio dirlo a tutti quanti.

Siete voi i più maliziosi dell’oroscopo!

Ecco perché siete al primo posto della classifica dei segni zodiacali che non si fidano di nessuno: se tutti fossero come voi, ci sarebbe davvero da non fidarsi mai!

Il motivo per cui siete al primo posto della classifica di oggi è che voi Leone state sempre e comunque facendo i maliziosi con qualcuno. Siete solo bravissimi a nasconderlo!

Avete sempre una “cotta” che nascondente sotto strati e strati di blocchi emotivi e questo, secondo voi, vi permette di comportarvi esattamente come volete.

Peccato che le persone che hanno a che vedere con i Leone sanno bene che questo atteggiamento, prima o poi, esce fuori. Maliziosi e anche convinti di potersi nascondere agli occhi di tutti gli altri: cari Leone ma chi volete ingannare?

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.