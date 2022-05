Scopri quale animale domestico dovresti avere in base al tuo segno

In base alle caratteristiche del tuo segno zodiacale, gli astri ti consigliano quale animale domestico dovresti assolutamente adottare.

Prendere un animale domestico è una scelta importante. Il nostro amico resterà con noi per sempre ed è un impegno a 360 gradi. La scelta dell’animale domestico andrebbe ponderata in base alle caratteristiche dell’animale e della persona che desidera adottarlo. Pensiamo ad esempio a un’anziana signora con poca agilità, probabilmente non sarebbe la scelta ideale quella di un cane iperattivo che ha bisogno di correre tanto.

Per aiutarci a scegliere un animale che corrisponda al meglio alle nostre caratteristiche, gli astri sono corsi in nostro aiuto stilando la lista dell’animale perfetto per ogni segno zodiacale. Poco impegnativi, energici, affettuosi e da compagnia, ce n’è per tutti i gusti e per tutti ii tipi di personalità. Scopri l’animale più affine a te.

L’animale perfetto in base al tuo segno zodiacale

La scelta del nostro animale domestico dovrebbe prendere in considerazione alcuni parametri quali il nostro carattere e il nostro stile di vita. L’animale che scegliamo sarà il nostro migliore amico ma dovremmo fare in modo che la nostra vita e la sua sia felice e serena. Gli astri sono in grado di rivelarci quale animale ci renderà felici: coniglio, tartaruga, cane, gatto, furetto scopri quale animale dovresti adottare per avere una perfetta armonia in base al tuo segno zodiacale.

Ariete – il cane

Toro – il gatto

Gemelli – il pappagallo

Cancro – il criceto

Leone – il cavallo

Vergine – il pesce

Bilancia – lo sphynx

Scorpione – il serpente

Sagittario – la tartaruga

Capricorno – il furetto

Acquario – il maiale

Pesci – il coniglio

Ariete

Il nativo dell’Ariete è un segno di fuoco, energico, caldo ed impulsivo. E’ iperattivo e instancabile. Il suo animale domestico ideale è senza dubbio un cane, amico fedele ed instancabile di ogni avventura.

Toro

Il Toro è un segno affettuoso, sensibile, amorevole e devoto. Un gatto è il suo animale domestico ideale. Amano la loro zona di confort, il relax e la buona compagnia.

Gemelli

Il nativo di questo segno è socievole, divertente, imprevedibile e con lui non ci si annoia mai. Il pappagallo è un animale compatibile con le caratteristiche della sua personalità, è quello che più gli assomiglia.

Cancro

Il Cancro è un segno empatico e dolce. Per il nativo del Cancro si addice un animale piccolo, dolce e tenero come un criceto, un animale che non disprezza tutto l’amore che il Cancro può offrirgli.

Leone

Il Leone è un segno eccentrico, sgargiante, combattivo. Ama accettare sfide e farsi valere e soprattutto ama ricevere complimenti e apprezzamenti. Per un prode cavaliere come lui l’animale perfetto è un cavallo, un animale nobile e maestoso proprio come lui.

Vergine

La Vergine è un segno perfettino e precisino. Maniaco dell’ordine e del silenzio, i pesci i suoi animali da compagnia perfetti. La Vergine è soggetto a stati ansiosi, i pesci che fluttuano nell’acqua calmerebbero la sua agitazione interiore, inoltre sono rilegati nel loro ambiente, non creano confusione e non sporcano.

Bilancia

Lo sphynx, ovvero il famoso gatto senza pelo è l’animale domestico ideale per il segno della Bilancia. I nativi di questo segno trascorrono la loro esistenza a ricercare l’equilibrio in ogni ambito della vita, inoltre è un segno pronto a dare fiducia e a credere in tutto ciò in cui la maggior parte delle persone non osa credere, la Bilancia è il segno perfetto per dare amore a questo animale che molti temono.

Scorpione

Lo scorpione è il segno più tenebroso e misterioso dello zodiaco. Il serpente è un animale perfetto e che ben si adatta all’aura cupa dello Scorpione.

Sagittario

Il sagittario è un segno solare, spontaneo, premuroso e soprattutto molto positivo. Il suo ottimismo è contagioso. Questo segno ama molto il contatto con la natura. Il suo animale ideale è una tartaruga che gli tiene compagnia mentre si rilassa nel suo giardino e lo rallegra con quella camminata goffa.

Capricorno

Il Capricorno è un segno che passa la gran parte del suo tempo a lavorare. Lavora tanto e duramente, è instancabile. Per lui ci vuole un furetto, un animale affettuoso e energico per fare una coppia perfetta.

Acquario

Conosciamo tutti il segno dell’Acquario. Non a caso si aggiudica la fascia di segno più eccentrico ed insolito dello zodiaco, da un Acquario non si sa mai cosa aspettarsi. Il suo animale domestico perfetto? Senza dubbio un maialino vietnamita. Nessuno pensa a lui come un animale da compagnia, è dolcissimo ed anche molto intelligente, l’Acquario è in grado di apprezzarlo e farsi contagiare dalla sua gioia di vivere.

Pesci

Per un segno sensibile e fantasista come il Pesci, l’animale perfetto è il coniglio. Un animale morbido, gentile e tenero che è in grado di compensare pienamente il bisogno di amore tipico di questo segno.