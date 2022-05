Test: Qual é la coppia più felice? Scopri la natura della tua relazione

Osserva le tre coppie dell’immagine. Chi di loro è la più felice? La tua sensazione rivela la natura della tua relazione.

La natura di una relazione riguarda il modo in cui i due partner hanno un contatto ed uno scambio reciproco. Da questo incontro scaturisce la sensazione di vivere una relazione appagante oppure no. Ovviamente più si è felici all’interno di una relazione più questa ha il potenziale di sopravvivere al tempo e diventare un legame sempre più saldo.

Il test di oggi ti aiuterà a capire quale tipo di relazione soddisfa maggiormente la tua personalità. Fare il test è davvero semplice. Devi solo dare una rapida occhiata all’immagine e dare una risposta istintiva. Lascia che una di queste coppie sul divano catturi la tua attenzione e ti dia la sensazione che siano felici. Ti ricordiamo che questo test ha lo scopo di intrattenere e non fornisce una diagnosi clinica.

Test: dimmi chi è la coppia felice e ti svelerò la natura del tuo amore

Sei pronto a fare il test? Guarda bene l’immagine che segue. Ci sono tre coppie sedute su un divano o forse è la stessa coppia in fasi diverse della loro relazione. Ad ogni modo quale delle tre opzioni ritrae la coppia felice? Le tue sensazioni rivelano aspetti importanti della tua personalità. Per scoprirle ti basterà leggere il profilo corrispondente alla tua scelta.

Risultato del test

Se secondo te la coppia più felice è la n.

Vivi un amore gioioso

Ciò che vi rende uniti e complici è la vostra voglia di ridere ed il fatto che insieme vi divertite tanto. Vi capite subito e amate sentirvi bene in coppia e godere di puro divertimento. Per voi i problemi sono secondari, finché c’è l’amore e la serenità tra voi tutto si può sistemare. Avete trovato la chiave del vero amore, siete consapevoli che l’amore è un giardino che va annaffiato ogni giorno affinché regali fiori bellissimi. La cosa più bella è avere ogni giorno un motivo per ridere insieme, l’amore vive di conseguenza. Rendendovi felici l’un l’altro avete trovato la felicità in amore.

2- Vivi in ​​una relazione travolgente

Il tuo concetto di amore è legato alla passione. Per te questa non solo non dovrebbe mai mancare ma dovrebbe essere travolgente quanto infinita. L’amore passionale è l’energia che ti da la carica giusta per affrontare la vita. Questa energia è una fiamma che necessita di essere alimentata nel tempo per non morire. Quando ami una persona è lei la tua forza e il tuo tutto.

3- Vivi un amore puro e tenero

Il tuo amore è fatto di cose semplici, piccole gioie, momenti di tenerezza e ricordi belli. Sei una persona che ama la vita tranquilla. Il tuo amore è perfetto se è puro. Per te essere amato dalla persona che ami è la felicità assoluta. Tutti abbiamo difetti e pregi, nessuno è perfetto, ma pochi amano soprattutto i nostri difetti e vedono in loro ciò che ci rende unici. Se trovi un partner in grado di apprezzarti come vorresti allora troverai la tua felicità.