Test dell’Interiorità | Cosa nascondi nel profondo del tuo cuore?

Con il test dell’interiorità avrai modo di scoprire cosa c’è davvero nel profondo della tua anima e cosa hai paura di mostrare al mondo.

Siamo abituati all’idea di non poter conoscere davvero un’altra persona ma, bisogna ammetterlo, conoscere se stessi è molto più difficile. Il motivo di questo è che l’autoanalisi è sempre molto complessa, soprattutto quando affronta tematiche importanti come i motivi per cui ci sentiamo felici o infelici.

Nella maggior parte dei casi, infatti, una persona non è sempre in grado di dire perché si sente in un certo modo.

Le cause di questo fenomeno possono essere molte, ma spesso derivano dall’impossibilità di osservare oggettivamente i nostri comportamenti ma soprattutto i motivi per cui ci comportiamo in una determinata maniera.

Questo tipo di indagine non si può effettuare in maniera razionale, poiché la nostra mente tende a nascondere ciò che non vuole rivelarci. Facendo quindi delle domande dirette e delle indagini “scientifiche” non raggiungeremo le risposte che desideriamo.

Molto meglio interrogare l’inconscio in maniera indiretta, permettendo ad esso di esprimersi liberamente e far trapelare qualcosa di autentico.

Test dell’Interiorità

Per eseguire questo test ti proponiamo quattro strani ritratti di donna. In ognuno c’è un elemento assurdo, quindi ti chiediamo di osservarli con grande attenzione. Scegli quello che ti rappresenta di più e leggi il profilo corrispondente!

1 – Donna con cielo

All’interno di questo ritratto è rappresentato il cielo con i suoi fenomeni meteorologici. Si possono chiaramente vedere il sole con i suoi raggi e le nuvole mosse dal vento.

I fenomeni meteorologici sono quanto di più variabile e incontrollabile ci sia nella nostra vita. Da sempre l’umanità tenta di prevedere i fenomeni celesti ma di certo non può influenzarli in alcun modo.

Per questo motivo il sole, le nuvole e il vento sono simboli di continuo mutamento nel carattere di una persona. Se hai scelto questo ritratto significa che nella tua interiorità c’è una grande mutevolezza.

Le tue emozioni scorrono molto rapidamente e si manifestano spesso in maniera violenta e imprevedibile. A volte questo ti confonde e confonde anche le persone che ti sono intorno. Il nostro consiglio? Non cercare di controllare e razionalizzare il tuo io interiore a tutti i costi, lascialo libero di esprimersi e troverai la vera felicità.

2 – Donna con fiore

Il fiore è uno dei simboli per eccellenza della delicatezza, della spiritualità e della bellezza femminile. Essendo estremamente fragile e poco duraturo, un fiore suggerisce l’impressione di aver bisogno di essere protetto e di essere nascosto da coloro che potrebbero coglierlo, calpestarlo o rovinarlo.

Se hai scelto il ritratto numero due, nella tua interiorità si nasconde un’estrema sensibilità che probabilmente, in passato, ti ha fatto sentire in pericolo o in balia di persone che non avevano buone intenzioni.

Per questo motivo probabilmente tendi a nascondere e a proteggere i tuoi sentimenti. Non mostrandoli a troppe persone il rischio di essere feriti diminuisce drasticamente.

Nella tua interiorità c’è il profondo desiderio di confidarti e di aprirti con qualcuno che possa essere comprensivo e protettivo nei tuoi confronti. A volte ti senti un po’ triste e isolata dal resto del mondo e non attendi altro che l’occasione o la persona giuste per cambiare atteggiamento.

3 – Donna con libro

Il libro rappresenta la conoscenza ma anche la saggezza. Anche se spesso vengono confuse, queste due caratteristiche rappresentano ciò che abbiamo imparato nel corso della nostra vita e il modo in cui abbiamo imparato a comportarci a seconda dei nostri ideali e delle nostre regole morali.

Se hai scelto questo ritratto significa che hai un’interiorità estremamente profonda. Sei una persona estremamente riflessiva, che ama espandere continuamente i propri orizzonti e che ama comprendere il più possibile le cose e le persone.

Questa tua costante e insaziabile sete di conoscenza nella vita ti ha talvolta giocato dei brutti scherzi. Alcune persone ti hanno trovato un po’ pesante da gestire, altre davvero noiosa. Non lasciarti scoraggiare dai giudizi delle persone che non ti comprendono: il tuo carattere estremamente curioso e soprattutto interessato a tante cose differenti è ciò che ti fa brillare su tutti gli altri.

4 – Donna spezzata

Il ritratto di un viso è finalizzato a rappresentare i sentimenti di una determinata persona. Per questo motivo i ritratti sono tra i più apprezzati soggetti d’arte da secoli e secoli.

Cosa accade però quando un ritratto è scomposto, come in questo caso? Un viso “spezzato” può rappresentare molte cose e, soprattutto, può rappresentare un forte contrasto interiore. In alternativa può rappresentare una grande differenza tra l’interiorità e l’esteriorità di una persona. Questo accade quando ci si sente costretti a mostrarsi in un determinato modo per essere accettati dalla società o anche per avere successo.

Se hai scelto questo ritratto significa che nella tua interiorità c’è un profondo dissidio interiore, e che non ti senti completamente fedele a te stessa. Ti consigliamo di capire quale possa essere l’origina di questo problema e di risolverlo il più velocemente possibile: solo così tornerai a essere una persona serena e “completa”.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.