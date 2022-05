E’ lui il segno zodiacale che si innamora più volte nella sua vita

Secondo gli astri sarebbe lui il segno zodiacale che si innamora più volte nell’arco della vita e molto velocemente.

Questo segno astrologico è innamorato dell’amore. Questo sentimento così speciale che gli fa vibrare l’anima e volteggiare. Quando si innamora lui perde completamente il senso della realtà. Il mondo diventa un orizzonte infinito di colori.

Non ti stupire se lo vedrai innamorarsi più volte sentendogli dire che è la volta giusta. Lui ha un cuore grande e sensibile agli influssi di Cupido che lo rende noto per essere il segno che si innamora più in fretta e di più in tutto lo zodiaco.

E’ il Cancro il segno più sensibile all’amore dello zodiaco

La nostra appartenenza astrologica ci conferisce caratteristiche innate. Mentre alcuni segni sono cupi e diffidenti, altri, come il Cancro aprono il loro cuore al mondo senza remore. Ogni nuovo incontro è un papabile nuovo amore tanto che è famoso per innamorarsi quasi istantaneamente. Innamorato dell’amore, il Cancro vive una vita all’insegna del rosa e colleziona amori come fossero francobolli.

La verità è che ogni persona lo colpisce e gli lascia qualcosa di bello ed importante. Lui si sente molto fortunato ad entrare nelle grazie delle persone che ammira inoltre non è molto bravo a resistere alle tentazioni.

Sentire le farfalle nello stomaco è la cosa che li rende più felici. I colpi di fulmine sono una costante con lui. E’ un segno molto empatico ed affascinante per cui viene notato e resta facilmente nel cuore delle persone. Il suo elemento di appartenenza è l’acqua e in quanto segno d’acqua, il Cancro mostra tutta la sua sensibilità ed il suo tatto, e questo crea una connessione istantanea con gli altri.

Avrai sempre la sensazione di conoscere da sempre il Cancro e ti sentirai a suo agio con lui. Molto abile nella conquista, padroneggia dichiarazioni d’amore, gesti gentili e effusioni d’amore per far perdere la testa a chiunque attiri le sue attenzioni. Il Cancro è spesso impegnato in una relazione. Difficilmente passa lunghi periodi da single. Dire “Ti Amo” al partner gli riempie il petto di gioia traboccante, passa tutta la sua vita a rincorrere l’anima gemella e nel frattempo soccombe al fascino di molti per poi rendersi conto di aver affrettato le cose e di aver visto l’amore laddove c’era solo un fuoco di paglia.

Il Cancro ad ogni modo non demorde, desidera una famiglia tutta sua ed è disposto a tutto pur di coronare questo suo grande sogno.