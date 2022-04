L’amore ti rende razionale o creativo? Te lo diciamo noi

Dimmi cosa hai visto prima in questa immagine e ti dirò se in amore sei razionale o se dai libero sfogo alla tua creatività.

Pensi di essere una persona creativa? Pensi di esserlo anche nella tua vita sentimentale? Ognuno di noi ha un approccio diverso in fatto di sentimenti ed ama e comunica il suo amore in modi diversi. Tutto dipende dalla nostra personalità. Hai mai sentito parlare delle cinque lingue dell’amore? Comprendere la lingua scelta dal tuo partner per parlarti d’amore è il primo passo per capire se ti ama e soprattutto per avere meno conflitti di coppia.

Il test di oggi ti aiuterà a far luce su un aspetto di te che emerge durante una relazione. Se in amore sei creativa e audace oppure più conservatrice e razionale. Spesso pensiamo di essere in un modo ma poi riflettendoci ci rendiamo conto di essere tutt’altro. Questo test ti offre la possibilità di valutare questo aspetto di te, questo tuo modo di amare e lo fa con l’obiettivo di farti conoscere meglio te stesso e soprattutto allietarti.

Test: dimmi cosa vedi e ti dirò se sei creativa in amore

Desideri sapere se sei un partner creativo? Questo test ti aiuterà a farlo in pochissimi secondi. Il tempo di dare un’occhiata all’immagine del test di oggi e dire cosa hai notato prima. I test della personalità nascono per aiutarci a capirci meglio e a venire incontro alle nostre reali esigenze. Rispondi con sincerità: dopo aver dato una rapida occhiata all’immagine cosa hai notato prima? Un violino o un pianoforte?

Risultato del test

Ecco cosa significa se hai visto prima il:

Violino

Se hai visto prima il violino significa che sei una persona amichevole, ami la compagnia altrui e non sopporti la solitudine, non ti piace restare solo neanche in compagnia di te stesso. Socializzare è il tuo modo per avere il tuo equilibrio emotivo. Sei il tipo di persona che stabilisce connessioni profonde con gli altri, si fa confidenze e sviluppa intimità emotiva. Il tempo consolida questi rapporti rendendoli rapporti basati sulla fiducia e sulla lealtà.

Hai un carattere buono , sei estremamente gentile con tutti soprattutto sei molto presente e amorevole con il partner. Non neghi mai il tuo aiuto a chi ne ha bisogno ma nel caso in cui tu subisca un tradimento non perdoni per tutta la vita. Chiunque abbia osato pugnalarti alle spalle non è degno della tua vicinanza. Quando ti innamori sei più razionale che creativo. Non ti lasci trasportare dalle emozioni ma valuti razionalmente la possibilità di gettare o meno delle basi per un rapporto duraturo.

Pianoforte

Se hai visto prima il pianoforte significa che sei una persona fantasiosa, creativa, artistica ed ingegnosa. Possiedi l’innata capacità di immaginare la vita che vuoi e di conseguenza ti muovi in quella direzione e non ti accontenti di nulla, avanzi verso la realizzazione dei tuoi sogni. Sei molto legato alla famiglia e ai tuoi amici, sei una persona leale, onesta e affidabile, ami le sorprese, le avventure e vedi il lato positivo in tutto. Le difficoltà per te sono occasioni per mettere alla prova la tua capacità di orientarti sulle soluzioni.

Il tuo atteggiamento positivo ti distingue in tutti gli ambiti della tua vita, resti sempre fedele a te stesso anche se hai uno spirito di adattamento molto grande.