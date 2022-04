Test dei Costumi 2022 | Cosa ti farà davvero felice la prossima estate?

By

Con il test dei costumi ti permetteremo di capire in cosa dovresti impegnarti maggiormente per essere felice nella prossima estate.

L’estate è infatti il momento dell’anno in cui tutti vorremmo riuscire ad avverare i nostri desideri, ricaricare le batterie e trovare nuova forza e nuova ispirazione per i mesi successivi.

Ognuno di noi però “si ricarica” in maniera differente. E le aspettative sono sicuramente una parte molto importante di questo processo.

La primavera è il periodo delle aspettative, cioè il periodo in cui cominciamo a immaginare come sarà la nostra estate, dove andremo e con chi, cosa faremo e cosa assolutamente non faremo.

Quello che desideriamo fare (e non fare) dice moltissimo del nostro stato emotivo e anche di ciò di cui il nostro inconscio avrebbe davvero bisogno per farci sentire al massimo delle nostre potenzialità.

Solo se riusciremo ad ascoltare e prevedere i nostri bisogni emotivi e le nostre necessità riusciremo a sentirci davvero più cariche dopo l’estate e a trascorrere una bella stagione stimolante, serena e piena di nuove opportunità.

Ecco allora che questo test può essere un’occasione perfetta per capire come trascorrere al meglio l’estate che si avvicina!

Test dei Costumi 2022

Per eseguire questo test dovrai soltanto scegliere il costume da bagno che ti piace di più. Non “fissarti” su quello che ti starebbe meglio o che si addice di più al tuo stile: scegli solo sulla base dell’istinto e di quello che indosseresti più volentieri.

1 – Il costume incrociato bicolor

Questo costume cut out molto originale ha una sagoma sinuosa che accompagna e accentua le curve del corpo.

Risulta assolutamente perfetto per mettere in evidenza un fisico atletico e una personalità dinamica e piena di energia.

Se hai scelto questo costume significa che il tuo più grande desiderio per la prossima estate è di scrollarti di dosso l’immobilità invernale.

Avresti davvero bisogno di energia, movimento, di fare amicizia e di passare più tempo possibile all’aria aperta.

Anche le feste in spiaggia o le serate in discoteca potrebbero essere davvero perfette per ricaricare le tue “batterie” fisiche ed emotive.

Quello che invece assolutamente NON dovrai fare è lasciarti convincere a passare un’estate “tranquilla e nel segno del relax”. Per te si tratterebbe soltanto di settimane di noia che non ti farebbero affatto bene.

2 – Costume fiorato in stile tropicale

Lo stile tropicale consiste principalmente di stampe molto appariscenti a tema botanico. Fiori e foglie trasmettono l’idea di un misterioso e conturbante paradiso tropicale.

Se hai scelto questo costume significa che sei una donna dal grande fascino e dalla spiccata femminilità. L’estate per te è il momento ideale per sentirti bella, prenderti cura di te stessa, farti ammirare e cominciare (o ricominciare) a prenderti cura dell’aspetto romantico ed emotivo della tua vita.

Se hai scelto questo costume ti consigliamo di trascorrere l’estate circondata di “bella gente”, partecipando ad eventi in piscina, feste in spiaggia e a tutte quelle occasioni in cui ti sarà possibile conoscere nuove persone, fare nuove amicizie e soprattutto circondarti di persone che ti facciano sentire bene.

L’idea di evadere da una grigia quotidianità cittadina per tuffarti nelle emozioni, nei profumi e nei paesaggi mozzafiato di un paese esotico è bella, ma a volte irrealizzabile. Il nostro consiglio è di “evadere” dalla routine anche rimanendo vicino a casa, senza stressarti troppo e concentrandoti principalmente sull’aspetto mondano e sociale dell’estate.

Vuoi provare tutti gli altri test psicologici di Chedonna.it? Consulta il nostro archivio!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.