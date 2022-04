Test degli Uccelli | Quanto sei brava a cogliere le opportunità?

Con il test degli uccelli metteremo alla prova la tua prontezza mentale e la tua capacità di cogliere le opportunità al volo!

Il motto “Carpe Diem”, cioè “cogli l’attimo” è sicuramente uno dei più famosi della filosofia antica ed è anche quello a cui milioni di persona in tutto il mondo cercano di ispirare ogni giorno le proprie azioni.

Anche se si tratta di un motto di sole due parole, però, il concetto che esprime non è affatto semplice dal mettere in pratica, al contrario!

Cogliere l’attimo significa essere in grado di cogliere le occasioni quando si presentano, riuscendo a non lasciarsi scappare l’opportunità di ottenere dei vantaggi e raggiungere i propri scopi.

Per farlo c’è sempre necessità di avere una mente sveglia e attiva, essere in grado di mettere a punto nuove strategie oppure modificare rapidamente quelle che abbiamo adottato fino a quel momento.

Non è un’impresa da tutti! Tu hai questo talento oppure no?

Test degli Uccelli

Per eseguire questo test ti chiediamo soltanto di osservare i disegni che abbiamo selezionato per te e scegliere quello in cui ti rispecchi di più. Dopo averlo fatto dovrai semplicemente leggere il profilo corrispondente!

1 – Il passero

Il passero è un uccello grazioso e di piccole dimensioni, che si ciba principalmente di insetti e che di certo non è un animale intimidatorio.

C’è un motivo se quando eravamo bambini le nostre mamme ci chiamavano “passerotto”!

Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona troppo “distratta” da mille cose per riuscire a cogliere con precisione tutto quello che accade intorno a te e che potrebbe rappresentare un’opportunità di scoperta, crescita o guadagno.

Le persone che ti conoscono bene sanno che hai sempre avuto un po’ la testa tra le nuvole e che difficilmente ci si potrà aspettare da te una decisione tempestiva, un’illuminazione improvvisa o il classico “colpo di genio”.

Hai l’abitudine di prendere con calma le decisioni che ritieni importanti e, per questo motivo, hai bisogno dei tuoi tempi e dei tuoi rituali per fare la cosa giusta.

2 – La cinciallegra

Questo uccello è rappresentato con le ali spalancate e uno sguardo attento, che punta dritto davanti a sé.

Se hai scelto questa immagine significa che sei una persona estremamente attenta a ciò che ti succede intorno ma anche alle azioni e alle intenzioni delle persone che ti circondano.

Sai sempre quando è il momento giusto per prendere una decisione o per compiere una scelta apparentemente insignificante. Hai l’abilità di pensare in grande e soprattutto a lungo termine, ma anche la prontezza mentale di prendere decisioni sul momento quando decidere in fretta è strettamente necessario.

3 – La rondine

La rondine è uno degli uccelli più famosi e più riconoscibili dei cieli italiani. Rappresenta la capacità di viaggiare verso luoghi lontani, a livello concreto e a livello metaforico, ma anche la capacità di tornare sempre verso casa.

Se hai scelto la rondine significa che sei una persona dalle grandi idee, hai l’animo dell’esploratore e dell’innovatore. Non hai paura di spingerti dove nessuno è mai stato prima o di fare cose che nessuno ha mai fatto prima.

Sei estremamente coraggiosa e hai una mente pronta e scattante, perfettamente in grado di cogliere tutte le opportunità nel momento in cui si presentano e di compiere ogni sforzo per ottenere il massimo da ognuna di esse.

4 – La colomba

La colomba è da sempre un simbolo di pace, di amore e di benevolenza. Nella religione cristiana rappresenta anche lo Spirito Santo, quindi la spiritualità in generale.

Se hai scelto questa immagine significa che hai una mente aperta e lucida, in grado di cogliere sempre con grande prontezza e con grande esattezza il momento giusto per fare la tua mossa.

In realtà però ti muovi raramente per cogliere una delle opportunità che si presentano davanti ai tuoi occhi. Questo non perché tu sia pigra, ma solo perché sei una persona estremamente saggia, in grado di capire quando è il caso di muoversi e quando, invece, il gioco non vale la candela.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.