Ecco il segno più fedele a se stesso di tutto lo zodiaco

Gli astri ci rivelano chi è il segno più fedele a se stesso. Si accetta totalmente e non va mai contro la sua natura.

Questo segno zodiacale è davvero lodevole. La sua più grande forza è quella di riuscire ad essere se stesso al 100%, in ogni situazione. Questo segno raggiunge brevemente una consapevolezza molto profonda di se stesso, non è mai superficiale e confida molto nel contatto con la natura.

Sentirsi bene nei propri panni è una bellissima sensazione che solo chi è in grado di connettersi profondamente con se stesso può capire e provare. Questo segno ha questa capacità di dominare le sue emozioni e sentirsi a suo agio qualunque esse siano. E’ un segno d’acqua che ama mettersi in gioco e non restare al sicuro dietro uno scudo protettivo. Hai capito di chi stiamo parlando?

Il segno più in pace con se stesso è il PESCI

Il Pesci è un segno molto sensibile, empatico, sogna in grande ed è sempre fedele a se stesso. Questo segno non si nasconde dietro una maschera, non cerca mai di apparire diverso da come è. Il suo stare bene con se stesso e la sua capacità di accettarsi profondamente si evince anche fisicamente. Questo segno infatti ha un aspetto pulito e curato, una bellezza senza artifici e trucco, acqua e sapone. Più è nella sua vera pelle più si sente in pace. I nativi del Pesci sono persone trasparenti e molto spontanee. Non cambiano i loro modi, il loro linguaggio o la loro personalità in base ai loro interlocutori come molti altri segni.

Il Pesci è se stesso sempre, in ogni circostanza, è questo suo lato a renderlo estremamente attraente.

Pur essendo l’ultimo segno dello zodiaco è il primo in classifica quando si parla di accettazione di se stessi.

Calmo e serafico, detesta il conflitto e cerca sempre di non incupire il nucleo del suo spirito con discussioni inutili. Ama sognare e restare in una dimensione surreale dove perfeziona i suoi progetti ambiziosi ma che non concluderà mai a causa della sua grande paura di fallire.

In coppia il Pesci è un segno sfuggente che mostra il bisogno di mantenere i propri spazi. E’ capace di sparire senza preavviso per giorni e di non voler dare spiegazioni al suo ritorno. E’ disposto a mentire pur di non intaccare la sua pace interiore, quando sente di non essere più innamorato spinge volutamente la sua metà al limite lasciando a lei l’inevitabile decisione definitiva di chiudere il rapporto.