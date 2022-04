Scegli uno fra questi occhi e scopri quanta chimica c’è tra voi due

Il test della chimica di coppia è qui per dirci quanto e che tipo di chimica c’è tra te ed il tuo partner. Sei pronta a scoprirlo?

Forse sarà successo anche a te di aver avuto relazioni veramente devastanti dal punto di vista emotivo che, però, si reggevano su una connessione particolare.

Quella della chimica tra voi due!

Noi ci auguriamo, ovviamente, che tu abbia chiuso con i rapporti tossici e sia in una relazione (o stia pensando di iniziarne una) particolarmente felice.

Cercare di capire quanta chimica c’è tra di voi, però, è sempre importante! Proviamo a farlo insieme con il nostro test della personalità di oggi.

Test della chimica di coppia: scegli un occhio e scopri quanto è “bollente” la vostra

Avere una relazione non è sempre semplice. Ci sono alti e bassi e, a volte, ci sono momenti in cui gli alti e bassi di uno dei due non coincidono con gli alti e i bassi dell’altro.

(Ehi, quante volte abbiamo detto “alti e bassi” in queste prime tre righe? Promettiamo di non parlarne più).

Il test di oggi utilizza un tipo particolare di occhio (conosciuto anche come Evil Eye) per misurare in un qualche maniera la vostra chimica di coppia.

L’Evil Eye è un simbolo potente, comune a molte culture di tutto il mondo. In tanti credono che possa allontanare il malocchio, grazie proprio alla potenza del suo sguardo a cui non sfugge niente. (Se hai paura, però, che qualcosa o qualcuno ti voglia tradire, potresti provare anche il nostro test degli attacchi: lo trovi cliccando qui e ti dirà da cosa ti devi proteggere!).

Abbiamo deciso di basare il test della chimica di coppia su questo simbolo per evitare di influenzarti in qualsiasi maniera.

Quelli che vedi qua sopra sono tutti “evil eye” e, quindi, non differiscono nel loro significato “di base”. Devi solo scegliere quello che ti attrae di più e noi faremo il resto.

Allora, sei pronta a scoprire quanto è bollente la vostra relazione e quanta chimica c’è tra di voi?

numero uno : hai scelto il primo evil eye, dove sono presenti in maniera pressoché uguale colori sia maschili che femminili, che si armonizzano insieme.

La vostra chimica, forse, è in questo momento un poco “appannata”. Probabilmente, soprattutto all’inizio, la tua coppia era una di quelle veramente “bollenti”. Non riuscivate a tenere le mani a posto ed eravate veramente molto focosi! Tranquilla, questo tratto della vostra personalità di coppia non è assolutamente sparito… anzi!

Siete semplicemente in una fase di riscoperta della vostra individualità e di bilanciamento (in ogni caso, il nostro test delle fasi di coppia ti svela qual è la vostra al momento attuale!). La chimica c’è, va solo “rispolverata”!

In questo momento la chimica tra di voi non è particolarmente bilanciata e questo crea un divario decisamente importante tra di voi. Ti sembra di fare qualcosa giusto per “convenzione” e non per voglia e più questa sensazione perdura, più tra di voi la chimica si sveglia. Ti consigliamo di prenderti un attimo di pausa, per riflettere veramente su come stanno andando le cose tra di voi!

Che invidia! La tua scelta, infatti, svela al test della chimica di coppia che tra di voi c’è un buon equilibrio, un modo di ragionare insieme e di “amalgamare” il tutto.

Evidentemente riuscite ancora ad essere individui senza dover, per questo, perdere affetto ed amore nella vostra relazione. La vostra vita intima, quindi, va benissimo proprio grazie al fatto che non siete sempre insieme, ventiquattr’ore al giorno. Buon per voi!

Questo è l’occhio che ci svela come la vostra chimica sia ai massimi storici: ehi, complimenti!

Siete evidentemente due persone che non solo hanno un’ottima chimica di base, che attrae e lega l’uno all’altra senza problemi, ma anche due persone con un buon rapporto con la sessualità!

Di base siete capaci di creare una situazione “ottimale” senza problemi: non avete grandi problemi o, se li avete avuti, li avete superati. Siete persone che hanno un legame fisico veramente importante: non è superficiale prendersi cura anche dei vostri corpi e voi lo avete capito presto!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.