Le donne di questi 4 segni sono quasi sempre single, ecco perché

Le donne di questi 4 segni spesso sono single e lo sono per un motivo specifico. Gli astri ci rivelano tutti i loro segreti.

Essere in coppia o essere single spesso è una scelta alla base della quale ci sono diversi fattori. Alcune donne dopo aver collezionato esperienze negative e delusioni d’amore decidono di restare sole convinte che le probabilità di trovare l’uomo che meritano siano davvero troppo poche.

Queste donne non si accontentano e vogliono o tutto o niente. Preferiscono restare sole piuttosto che stare con qualcuno che non rispecchi il massimo delle loro aspettative, oppure semplicemente preferiscono la vita da single perché è più comoda, richiede poche implicazioni e poco impegno rispetto ad una vita di coppia.

Le donne di questi segni preferiscono restare single

Il sogno di tutte le donne non è quello di maritarsi e mettere su famiglia. Per alcune donne la famiglia e il matrimonio è un traguardo mentre per altre sembra più un sacrificio. Gli astri ci rivelano chi sono i 4 segni zodiacali delle donne che amano la vita da single e difficilmente ci rinunciano.

La convivenza, l’intimità profonda, la condivisione di tutto sono concetti che queste donne non concepiscono fino in fondo. Estremamente indipendenti e legate alla loro libertà, ci sono donne che vedono il matrimonio più come un vincolo che come un sogno che si avvera e se fai parte di questi 4 segni forse è lo stesso anche per te.

Bilancia

Le donne Bilancia sono estremamente affascinanti e molto corteggiate. Nonostante le infinite probabilità che hanno di trovare marito, spesso preferiscono restare single. Il celibato non le preoccupa affatto, anzi. Sempre alla ricerca di equilibrio nelle loro vie, temono che trovarlo nella vita di coppia sia particolarmente complicato. Qualche volta si mettono in discussione e cedono all’amore ma non fanno mai passi troppo lunghi e non vanno mai troppo oltre. HA standard troppo alti e il tipo di principe che cerca la donna Gemelli è troppo raro.

Sagittario

Anche le donne Sagittario tengono in maniera particolare alla propria indipendenza. Questa donna più che dare priorità alla vita di coppia da priorità alla vita in generale. Non vuole rinunciare a fare tutto ciò che la fa sentire bene: viaggi, avventure, nuovi incontri sono il sale ella vita per lei che è così curiosa e affascinata da tutto ciò che la vita potrebbe offrirle. Il matrimonio implica di dover accettare una routine che la donna Sagittario non riesce a tollerare.

Capricorno

Le donne del Capricorno sono molto ambiziose, il loro lavoro e la loro carriera sono la loro priorità. Un matrimonio implica uno sforzo, è un progetto nel quale si investe molto e toglie tempo e risorse alla propria realizzazione personale.

Gemelli

La donna Gemelli è molto dinamica e particolarmente restia ad ogni forma di impegno, soprattutto quelli a vita. Solitamente amano intensamente e fanno tante promesse ma poi al dunque si dileguano. Temono di stancarsi del per sempre e di desiderare di fare nuove esperienze. La vita coniugale non fa al caso loro, troppe responsabilità, meglio restare soli.