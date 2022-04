E’ lui il segno zodiacale più geloso di tutto lo zodiaco

Qual è il segno zodiacale più geloso di tutti? Gli astri ci rivelano quale segno non può proprio tenere a bada la sua gelosia.

Ogni segno zodiacale è speciale e possiede qualcosa di unico. Oltre ad avere un pregio dominante abbiamo tutti anche un difetto che spicca. Quindi potremmo essere estremamente gentili e allo stesso tempo estremamente egoisti! Oggi gli astri ci svelano chi possiede il difetto della gelosia, più di tutto lo zodiaco.

Chi più, chi meno siamo tutti un pò gelosi, dobbiamo ammetterlo. La gelosia non è sempre un male, è il sentimento che ci sprona a migliorare e che ci fa capire di tenere particolarmente a qualcuno. Come spesso capita, è l’esasperazione ad essere nociva, quindi anche nel caso della gelosia, quando è eccessiva diventa pericolosa. Un segno in particolare non può trattenersi e nascondere la sua gelosia esplosiva e stiamo per svelarvi chi è.

Qual è il segno zodiacale più geloso di tutti?

Secondo gli astrologi per un segno zodiacale il livello che può raggiungere la sua gelosia è preoccupante. Questo segno è talmente geloso da non poter controllare questo sentimento e potrebbe arrivare al punto di essere giudicato intollerabile per gli altri. Questo è il caso dello Scorpione, considerato il segno zodiacale più geloso di tutti.

Per il segno dello Scorpione non esistono mezze misure in fatto di gelosia. Per lui questo sentimento è legato alla relazione. Essere gelosi per lui è normale e se non c’è gelosia in un rapporto non c’è amore. Questo segno usa la gelosia come mezzo per capire quanto ama e per dimostrare tutto il suo amore.

Lo Scorpione è uno dei segni zodiacali più cupi e misteriosi e allo stesso tempo è un segno molto passionale. Se gli fai del male non perdona e attenderà il tempo necessario per vendicarsi nel modo peggiore possibile. Diventa spietato se subisce un tradimento da una persona della quale si fidava. Lo Scorpione è piuttosto possessivo e la gelosia ne è la causa.

Lo Scorpione è governato da Plutone, il pianeta simbolo della trasformazione, e degli impulsi creativi o distruttivi. Inoltre è un segno d’acqua. Questo mix lo rende tanto carismatico quanto istintivo. Passione ed erotismo sono tratti dominanti di questo segno che non può sfuggire alla gelosia che si manifesta senza preavviso.

Come contrastare la gelosia dello Scorpione

Per alcuni segni come il Pesci e il Cancro è innata la capacità di gestire questa pulsione dello Scorpione. Anche Capricorno, Vergine, Sagittario e Bilancia di solito istaurano un buon rapporto con lo Scorpione. Altri segni come Ariete, Gemelli e Acquario hanno molte difficoltà a trovare punti in comune con questo segno. Toro e Leone sono i segni che in assoluto sono meno compatibili con lo Scorpione perchè sono anch’essi molto possessivi e gelosi.

Al di la del segno zodiacale, se si desidera placare l’irrefrenabile gelosia dello Scorpione, gli astri consigliano di non prendere mai questo segno alla sprovvista, di essere il più possibile comunicativi e trasparenti, di non avere segreti con questo segno.

Lo Scorpione fa fatica a dare fiducia agli altri, è sempre attento al comportamento di chi gli è vicino. Vivere con una persona molto gelosa non è facile, porta conflitti e persino rotture definitive. La gelosia va a braccetto con la possessività la quale a volte non si riesce a tollerare, soprattutto quando diventa eccessiva.

La fiducia e il rispetto dovrebbero sempre essere prioritarie in una relazione, fatele primeggiare soprattutto se avete a che fare con il segno dello Scorpione, è la chiave per tenerlo a bada.