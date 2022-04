Scopri se credi veramente in te stessa con questo test: cosa vedi?

Il test della fiducia in sé stessi ci dirà se credi veramente di potercela fare o meno: ci devi solo dire cosa vedi in questa immagine!

A volte crediamo di conoscerci meglio di qualunque altra persona e poi, di fronte alle casualità della vita, ci troviamo a comportarci come non avremmo mai creduto.

Ehi, ma che succede? Perché abbiamo fatto (o non fatto) quella cosa specifica?

Il nostro test della personalità di oggi è qui per aiutarti a capire se ti fidi veramente di te stessa e delle tue scelte o se, invece, hai bisogno di pensarci un attimo.

Ehi, non lo diciamo per destabilizzarti: è meglio saperlo prima che nel momento dell’azione, non trovi?

Test della fiducia in sé stessi: dicci cosa vedi nel disegno e scopri se credi in te

Quanta fiducia hai in te stessa?

Probabilmente ci risponderai che sei l’unica persona di cui ti fidi… o quasi, non è vero?

Il test della fiducia in sé stessi, in realtà, è qui per aiutarci a capire veramente come stai rispetto a te stessa. Sembra una sciocchezza, infatti, eppure ci capita spesso di prendere decisioni o di comportaci in maniere che ci sembrano veramente fuori di testa.

Oppure, nel momento più importante, ci “tradiamo” da soli, magari rinunciando a qualcosa oppure cedendo alle paure o a quelle voci che ci dicono che non siamo abbastanza.

Il test di oggi non può aiutarti a risolvere tutti i tuoi problemi (vorremmo ma siamo sicuramente troppo lontani: tu sei dietro quel telefono!). Quello che possiamo fare, però, è capire insieme quanta fiducia hai veramente in te stessa e, poi, partire da lì.

Passiamo alla parte pratica, allora: guarda questo quadro qui sopra e dicci che cosa hai visto per primo!

un pennello che dipinge : “Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello” recitava una pubblicità famosissima di ormai troppi anni orsono.

Anche se non hai pensato subito a questo riferimento, a te è sembrato evidente che il protagonista del quadro sia un pennello. Sta “dipingendo” il quadro mentre lo guardi e crea una striscia di “luce” all’interno del disegno.

Ci dispiace dirtelo ma il pennello è spesso legato ad una simbologia di “nascondiglio”. Sta dipingendo su qualcosa… forse sulla vera te!

Il motivo per cui ti nascondi è che, probabilmente, non hai una grande fiducia in te stessa o in quello che puoi fare nella vita.

Evidentemente, quindi, ti manca un poco di fiducia nelle tue capacità perché credi di dover assomigliare agli altri. Ehi, magari con il test che ci dice se sei felice o meno riuscirai a venire a capo di questa situazione con te stessa e capire da dove ripartire per iniziare a stare meglio nella tua stessa pelle!

Diciamo che il test della fiducia in sé stessi ci dice che sei una persona veramente capace di credere nelle sue capacità anche quando la situazione intorno a noi è particolarmente spaventosa o preoccupante!

Sei capacissimo di fare conto solo su di te ed affidamento su quello che sai o che puoi fare. A volte rischi di essere una persona particolarmente chiusa, abituata a fare tutto da sola e senza tanta fiducia nel prossimo. C’è chi può considerarti particolarmente egocentrico oppure particolarmente solitario. Tu, in realtà, sei solo qualcuno che ha messo veramente in pratica il detto chi fa da sé per fa per tre. Non c’è niente di male in questo ma sappi che nessun uomo è un’isola! Forse è il caso che provi anche il nostro test del prossimo futuro: scoprirai che cosa ti riservano i prossimi mesi!

Questi test devono essere considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità ma non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.