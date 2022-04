Test di Pasqua | Perché non sempre riesci a goderti le feste in famiglia?

Se le vacanze in famiglia per te non sono il periodo più bello dell’anno fai il test di Pasqua: scoprirai cosa “non va” e come migliorare la situazione.

Le feste di Pasqua, così come tutte le altre feste tradizionali riuniscono tutta la famiglia intorno a una tavola imbandita. Puntualmente, però, qualcuno si stressa per far piacere agli altri.

Se pensi di essere sempre e soltanto tu quella che si fa carico di tutta l’organizzazione e anche della felicità degli altri membri della famiglia, qualcosa dovrebbe cambiare.

Quando ci si riunisce, infatti, dovrebbero essere equamente divisi sia i piaceri sia i doveri. Purtroppo questo non sempre avviene in maniera naturale: alcuni membri della famiglia sono troppo pigri, altri sono troppo rumorosi, altri ancora troppo egoisti.

E tu, che ruolo hai in tutto questo? È il momento di scoprirlo.

Test di Pasqua

Per eseguire questo test ti chiediamo di pensare a come ti senti durante le feste di Pasqua e, più in generale, durante tutte le feste che il calendario “impone” di trascorrere in famiglia. A questo punto scegli l’immagine che ti descrive meglio e leggi il profilo corrispondente!

1 – Il dolce

Preparare dolci è sempre un’espressione di amore, di cura e di gioia. Un dolce da condividere mette di buon umore e insegna alle persone a stare le une accanto alle altre.

Se una delle tue attività preferite durante le feste di Pasqua e le altre feste in famiglia è preparare dolci significa che sei una persona che ama rendere felici gli altri e condividere le cose belle della vita.

Non hai paura di lavorare sodo e di mettere alla prova tutte le risorse della tua inventiva, ma questo a volte ti porta a esaurire le tue forze senza ottenere molto in cambio. Impara a fare un po’ meno, a ricevere oltre che a dare. Potrebbe essere un passo importante per la tua felicità.

3 – La casa

La casa è il luogo in cui ci si sente al sicuro e in cui si ritorna periodicamente per ritrovare i propri affetti e le proprie tradizioni.

Naturalmente è anche il luogo in cui si svolgono le feste in famiglia, quindi è naturale associarlo anche alla ricorrenza di Pasqua.

Se hai scelto questo simbolo significa che ti senti al sicuro in casa, circondata dall’affetto dei tuoi cari. Adori trascorrere del tempo in un ambiente in cui ti senti a tuo agio e soprattutto insieme alle persone che ami.

Forse però carichi questi eventi di troppe aspettative: in tutte le famiglie ci sono contrasti, cerca di non affrontarli come un problema gravissimo quando si verificano anche nella tua!

4 – Sfaccendare

Sfaccendare è tipicamente una delle attività “riservate” alla mamma. Capita sempre, soprattutto dopo che il pranzo di Pasqua è finito, ritrovarsi quasi da soli in cucina con una montagna di piatti da lavare.

Non è mai un momento piacevole, soprattutto se si soffre per la mancanza di un aiuto spontaneo e concreto da parte degli altri membri della famiglia.

Se hai sperimentato questa sensazione così spesso da scegliere questo simbolo, forse dovresti smettere di aver cura di tutti e di lavorare per tutti. Le vacanze dovrebbero essere godute da tutti, non soltanto da alcune persone. Pretendi un aiuto da parenti e amici e non sentirti in colpa dopo averlo fatto: nelle comunità ci si deve sempre aiutare a vicenda.

5 – Il cactus

Il cactus è una pianta molto graziosa e resistente ma con tante spine che tengono gli altri a distanza. A livello simbolico il cactus viene facilmente associato a una persona “pungente”, che non ama essere costantemente in compagnia degli altri.

Se il tuo inconscio ti ha spinto a scegliere il cactus significa che durante le vacanze di Pasqua ti sforzi di essere piacevole e di andare d’accordo con tutti perché sai che è quello che ci si aspetta da te.

Il problema è che ti viene piuttosto difficile e, alla fine, ti ritrovi esausta! Cerca di non sforzarti troppo e chiedi agli altri di comprendere e di accettare la tua necessità di stare un po’ da sola con i tuoi pensieri.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.