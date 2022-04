Questo segno zodiacale è il più detestato di tutti, ecco il perché

Tra i dodici segni dello zodiaco ce n’è uno che gode di una pessima reputazione. Tutti abbiamo pregi e difetti ma i suoi non passano inosservati.

Questo segno viene spesso giudicato male. C’è chi lo crede un manipolatore e chi un infedele e chi gli attribuisce altri difetti. In pochi vedono oltre i suoi difetti dove ergono i suoi pregi. Chi sarà il segno che si aggiudica questo primato?

Immagina di aver avuto da ridire con una persona appena conosciuta. Se ti chiedessi secondo te di che segno era, cosa risponderesti? Secondo gli astrologi in molti risponderebbero Scorpione, sarebbe lui il segno con la peggiore reputazione dello zodiaco.

Perchè lo Scorpione è il segno più detestato dello zodiaco?

Nato tra tra il 23 Ottobre e il 22 Novembre, i nativi dello Scorpione sono noti per essere misteriosi, introversi e per avere “un lato molto pungente”. Il fatto che non abbia remore nel dire quello che pensa e che sia più ruvido della carta vetrata in fatto di tatto, spesso lo penalizza. Le persone preferiscono una pillola indorata ma questo segno non è capace di dire le cose girandoci intorno.

Molto spesso la sua lingua è causa di guai per lui nonostante ciò non ha mai cercato di cambiare questo suo lato. D’altronde è molto improbabile che un segno governato da Marte, pianeta associato all’aggressività e alla passione, riesca a darsi una calmata. Lo Scorpione è anche governato da Plutone, pianeta simbolo della rinascita.

Con quel suo modo di fare irruento lo Scorpione agisce a fin di bene, diciamo che i suoi modi siano distruttivi ma che dalla distruzione nasce la volontà di ricostruire meglio.

Il suo lato cupo e riservato lo rende anche un segno tenebroso. Lo Scorpione è un segno leale e non perdona un tradimento, motivo per il quale in caso venga ferito non dimenticherà il torto subito e troverà il modo di vendicarsi.

Dopo lo Scorpione c’è il GEMELLI tra i segni più detestati

Il gemelli segue lo Scorpione per via i alcuni suoi tratti caratteriali che lo rendono un pò insopportabile. I nati tra il 21 maggio e il 21 giugno sono persone ritenute ambigue. Questo si deve in parte alla dualità che caratterizza questo segno.

Il Gemelli è un segno d’Aria, governato da Mercurio, pianeta simbolo della comunicazione. In effetti questo segno è un bravissimo oratore e padroneggia molto bene l’uso delle parole tanto da dare l’impressione di essere un persuasore o un manipolatore. E’ bravissimo a convincere chiunque a fare qualcosa per lui.

Alcune persone giudicano il Gemelli ipocrita solo per la sua capacità di adattarsi alle persone che ha davanti e a trovare punti d’incontro con loro. Probabilmente in questo giudizio rientra anche la sua fama da latin lover e il suo amato svolazzare di fiore in fiore che lo fa scivolare nel tradimento qualche volta.

Per il Gemelli l’erba del vicino è più verde, forse è questo che lo spinge a volersi sempre misurare con gli altri e superare se stesso.