Test della Stampa Floreale | Che cosa ti rende davvero felice?

Con il test della stampa floreale scopriremo cosa ti rende felice davvero, a prescindere da quello che “dovrebbe” o “potrebbe” farlo.

La felicità è una delle emozioni più private e personali in assoluto. Anche se esistono esperienze che di certo rallegrano tutti, ognuno trova la vera felicità a modo suo.

Questo significa che per essere davvero felice, autenticamente felice, ogni persona dovrebbe guardare dentro di sé e analizzare i propri sentimenti nella maniera più sincera e oggettiva possibile.

Non sempre è facile farlo. Ogni giorno della nostra vita impariamo a gestire e modulare i nostri sentimenti per essere accettati dalla società e apprezzati dalla persone che ci circondano.

Questo significa che a volte pensiamo che le cose che rendono felici gli altri faranno felici anche noi. Non è affatto così, al contrario. Omologarsi è la via più diretta per l’infelicità.

Test della Stampa Floreale

La primavera è la stagione della rinascita, della vita e della gioia. Questo stato d’animo viene espresso anche attraverso i colori sgargianti e le stampe vivaci che invadono il nostro guardaroba. Scegli la tua preferita e scopri cosa ti rende davvero felice.

1 – La camicetta dai colori accesi

Questa camicetta a fiori presenta una fantasia molto fitta e colori estremamente appariscenti. Dovrebbe essere indossata solo ed esclusivamente in abbinamento con colori neutri e linee pulite per evitare di caricare troppo l’outfit.

Se hai scelto questa camicetta significa che sei una persona che ama le esperienze intense e non apprezza particolarmente le “vie di mezzo”, che trova particolarmente insipide e poco soddisfacenti.

I tuoi sentimenti sono sempre piuttosto estremi: sei in grado di provare grande passione, forte odio e profondo amore senza risparmiarti su nessuno di essi.

Per questo motivo ciò che ti rende davvero felice sono le emozioni forti: solo in questo modo ti sembra di poter esprimere autenticamente quello che provi e la persona che sei.

Non lasciarti mai schiacciare dalla routine e dalla noia della vita quotidiana. Il tuo carattere ti “impone” di ricercare e provare esperienze sempre nuove, grazie alle quali metterti in gioco profondamente.

2 – La camicetta dai colori pastello

I colori pastello sono per eccellenza i colori della primavera. Suggeriscono armonia, pace, serenità e soprattutto una grande quiete interiore.

Questi colori sono anche i colori dei fiori che sbocciano in questo periodo, quindi richiamano anche i concetti di vita e di rinascita che sono alla base delle tradizioni pasquali in tutto il mondo.

Se hai scelto questa camicetta significa che ti senti davvero felice quando provi una profonda sensazione di pace e di armonia con il mondo che ti circonda e con le persone che ti amano.

Nel tuo mondo ideale non esistono conflitti violenti. Dal tuo punto di vista tutto può essere appianato con una sana e sincera discussione, mettendosi in gioco e cercando di comprendere le motivazioni dell’altro.

A riempire il tuo cuore di gioia e a ricaricare le tue energie spirituali sono esperienze che ti mettono a contatto con la natura, con l’arte e con la bellezza in generale.

Anche semplicemente prendere un caffè su una bella terrazza, guardando un panorama assolato, è una delle attività che ti permette di essere felice, serena e in pace con il mondo. Se qualcuno di dovesse rimproverare di essere troppo noiosa, rispondigli pure che la felicità è nelle piccole cose. Tu sei una di quelle rare persone che riesce a cogliere l’importanza dei gesti e delle cose semplici: tutti sarebbero più sereni se fossero almeno un po’ come te!

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.