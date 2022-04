Non fate mai un torto a questi segni zodiacali: se lo legano subito al dito!

I segni zodiacali che si legano tutto al dito sono persone che non vanno contrariate mai e poi mai: non ne sentirete più la fine altrimenti!

Conosci sicuramente anche tu una persona che non può fare a meno di legarsi al dito qualsiasi piccolo sgarbo le sia mai stato fatto.

Ehi, diciamoci la verità: quella persona potresti essere proprio tu!

Che tu abbia un quaderno rosso, nel quale annodi qualsiasi piccolo inconveniente causato dagli altri, o che tu, semplicemente, sia un drago a ricordarti tutto poco importa.

Sicuro di non essere nella classifica di oggi dell’oroscopo?

I segni zodiacali che si legano al dito tutto quanto: scopri le prime cinque posizioni in classifica

Ebbene sì, oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di darci una mano a scovare i segni zodiacali che si legano tutto al dito.

Hai presente di chi parliamo, no?

Magari si tratta di quella collega di lavoro che non ha mai superato un tuo commento sul tuo operato. Oppure, chissà, è tua cugina che ti guarda con odio da quando le hai detto che non ti piacevano le sue scarpe.

Ehi, c’è anche un’altra possibilità: non è che sei tu a trovarti tra i primi cinque posti nella classifica dei segni zodiacali che si legano tutto (ma proprio tutto) al dito?

Scopriamo immediatamente di chi si tratta. Meglio sapere con chi abbiamo a che fare prima di trovarci a dover tamponare i danni, no?

Toro: quinto posto

Cari Toro, da un lato dobbiamo essere sinceri e dirvi che vi meritereste, forse, il primo posto nella classifica di oggi!

Siete, infatti, persone che si legano veramente tutto al dito e che sono sempre attente a quello che succede loro intorno.

Nonostante questo vostro atteggiamento, però, possiamo dirvi che voi Toro avete almeno una marcia in più rispetto agli altri segni in questa classifica.

Sapete perdonare (anche se lo fate in maniera veramente molto plateale) e buttarvi poi tutto alle spalle. Almeno fino alla prossima volta!

Ariete: quarto posto

Speriamo per voi che non abbiate mai fatto niente di male ad un Ariete: sono capaci di portarvi il broncio ed il rancore praticamente per tutta la vita!

Sappiate che un Ariete si lega veramente qualsiasi cosa al dito: se un giorno non riuscite a rispondere subito ad un suo messaggio o se, la Fortuna ve ne scampi, vi troviate a saltare un suo compleanno.

Gli Ariete sono persone che non possono fare a meno di pensare di essere al centro dell’Universo e di avere, quindi, tutti gli occhi puntati addosso.

Se qualcuno fa qualcosa è assolutamente per mettere gli Ariete in difficoltà… almeno secondo gli Ariete!

Gemelli: terzo posto

Altro che spiriti liberi ed altro che persone senza problemi! I Gemelli si guadagnano un terzo posto nella nostra classifica di oggi perché, anche se non vogliono darlo a vedere, si legato tutto al dito!

Per i Gemelli il parere degli altri conta veramente tanto. Non possono farcela: se gli avete “fatto qualcosa” i Gemelli lo ricorderanno per sempre!

Il problema, ora, è capire che cosa potreste avergli fatto: sappiamo bene che i Gemelli sono persone che se la prendono anche per un evento piccolo e, poi, non ci dicono niente.

Ecco, quindi, che quel vostro amico Gemelli che è sparito dalla vostra vita tempo addietro potrebbe

Bilancia: secondo posto

Ma come, le gentilissime Bilancia (non a caso si trovano nella classifica dei segni zodiacali più gentili, no?) sono così in alto nella classifica dei segni zodiacali che si legano al dito qualsiasi cosa?

Per quanto possa sembrarvi strano, la risposta è ovviamente sì: stelle e pianeti non si sbagliano mica!

La Bilancia è un segno che farebbe di tutto per farvi sembrare di non esserci rimasta male. Peccato, però, che qualsiasi commento la colpisca veramente nel profondo si trasforma, poi, in un vero e proprio monolite!

La Bilancia è fatta così: non litiga spesso e non alza mai la voce oltre che non essere mai sgarbata ma si ricorda veramente tutto (proprio come questi altri segni zodiacali) ed è capace di portare con sé il ricordo di uno sgarbo per anni!

Leone: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che si legano al dito tutto quanto

Cari Leone, non prendetevela se vi mettiamo al primo posto della nostra classifica dell’oroscopo di oggi.

Ehi, no, aspettate: siete primi nel legarvela al dito, certo che ve la prenderete!

I nati sotto il segno del Leone sono persone estremamente orgogliose ma anche (tragicamente) estremamente insicure.

Questo spesso vuol dire che per i Leone il proprio valore è appeso quasi sempre a un filo: quello del parere degli altri!

I nati sotto il segno del Leone si ricorderanno sempre, sempre, di qualsiasi cosa avete detto loro. Magari è stato il tono di voce, l’utilizzo di una parola che non gli è piaciuta oppure semplicemente la vostra espressione. Per i Leone non importa: vi hanno messo sul libro nero e da lì non vi sposterete (praticamente) mai!

