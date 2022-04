Test: Cosa ti tormenta in amore in questo momento?

Il test di oggi ti svelerà il tuo maggior tormento sentimentale in questa fase della tua vita. Fai luce sui tuoi sentimenti.

Questo test cercherà di tirare fuori le tue più grandi preoccupazioni. Ogni nostra scelta è legata al nostro inconscio e alla nostra personalità. A volte noi stessi facciamo fatica a comprenderci ma possiamo aiutarci e fare una auto valutazione partendo a test come questi che ci mettono davanti ad una piccolissima scelta.

Il test psicologico di oggi ti chiede solo di indicare quale elemento di questa immagine ti ha colpito di più. Questa immagine si compone di diversi elementi, ognuno di noi percepisce alcuni elementi prima degli altri. La nostra scelta è collegata al nostro io profondo e rivela molte cose della nostra personalità.

Test: dimmi cosa hai visto prima e ti dirò cosa ti tormento di casa

Durante il corso della nostra vita attraversiamo diverse fasi sentimentali che incidono sulla qualità ei nostri rapporti. I nostri bisogni e desideri del momento accendono anche le nostre principali paure. Avere una relazione sana ed appagante migliora sensibilmente la qualità della nostra vita. Scopri grazie a questo test cosa ti tormenta in amore.

Soluzione del test

Se hai visto prima l’orologio surreale

Se hai notato l’orologio significa che ci sono delle questioni irrisolte in amore che ora è tempo di risolvere. Hai trascurato fin troppo a lungo alcuni problemi che ora sono diventati tarli nella testa. Solitamente sei una persona sicura e risoluta, decisa e responsabile, o meglio ti sforzi di apparire in questo modo mentre dentro scoppi. Basta cercare di mantenere una facciata, cerca di capire cosa vuoi veramente e prenditi cura di te stesso e dei tuoi bisogni.

Se hai visto prima la rosa bianca coperta di vernice rossa

Se ti ha attratto la rosa bianca che simboleggia la purezza coperta di rosso significa che sei fortemente tormentata per la salute del tuo rapporto. Il vostro era un amore forte e rigoglioso ma hai paura che sia cambiato qualcosa e che i problemi abbiano preso il sopravvento. Dovresti affrontare le tue paure ed il modo migliore di farlo è quello di dialogare. Apritevi senza remore e parlatevi a cuore aperto.

Se hai visto prima il coniglio bianco

Il coniglio bianco indica che sei ossessionato dalle finanze in questo momento motivo per il quale stai trascurando il tuo rapporto sentimentale. Ti sei gettato a capofitto nel lavoro e stai ottenendo successi e gratificazioni ma il tuo partner non sta assecondando la tua scalata verso il successo e questo ti tormenta molto. Ti aspettavi maggiore sostegno da parte sua. Non sottovalutare lo stato d’animo del partner, affrontate l’argomento.

Se hai visto prima la luna/il cielo

Se sei tra coloro che hanno notato il cielo con la luna significa che to tormenta il fatto che il tuo partner non ti considera più come faceva un tempo. Il vostro rapporto si è evoluto, è datato e molto saldo e sicuramente vi amate più di prima ma ti mancano le sue dimostrazioni di amore, quel suo modo di riservarti sguardi ed attenzioni. Non è troppo tardi per invertire la rotta e tornare a fare le cose di un tempo.

Se hai visto prima la rosa rossa

In questa immagine ci sono due rose, una bianca e l’altra rossa. Se hai notato la rosa rossa significa che sei tormentato dalla sensazione di solitudine che provi. Sei triste perché ti senti solo e questa solitudine nasce dalla tua difficoltà ad aprirti col partner e a raccontargli i tuoi sentimenti e le tue preoccupazioni. Avete perso la vostra complicità, la vostra intimità emotiva. Siete più distanti, agisci per colmare questo divario.

Se hai visto prima la lumaca

Se hai notato la lumaca significa che la tua vita ha subito dei cambiamenti improvvisi negli ultimi tempi e ti senti destabilizzato. Forse hai paura per il tuo futuro che trovi tanto incerto e in questa condizione non riesci a fare piani e programmi per la vostra coppia. Prova a goderti il presente, non bisogna per forza programmare tutto. Puoi decidere di non fare programmi e di vivere lo stesso una relazione serena e felice dando all’altro il meglio di te.