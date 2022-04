Test della Minigonna | Qual è il tuo desiderio più segreto?

Con il test della minigonna sveleremo uno dei tuoi desideri più profondi, uno che (probabilmente) non hai il coraggio di rivelare a nessuno.

Quando indossiamo la prima minigonna dell’anno significa che la primavera è tornata. Siamo pronte quindi a metterci in gioco e a “scoprire” una parte importante di noi.

Ecco perché, se con la minigonna ci “mettiamo a nudo”, questo capo di abbigliamento può essere utilissimo per far venire a galla qualche pensiero nascosto o desiderio inconfessabile.

Pensi di non averne? Sei troppo ottimista! Tutti ne abbiamo almeno uno, anche se spesso non ne siamo consapevoli.

Per far venire a galla questo tipo di pensieri la soluzione migliore è giocare un po’ con la mente e non porsi domande troppo dirette: ti aiutiamo noi!

Test della Minigonna

Per fare questo test ti invitiamo solo a scegliere la minigonna che indosseresti più volentieri nelle prossime settimane. Non chiederti se ti starebbe bene o male o se è adatta alla tua fisicità. Lascia scegliere l’istinto e leggi il profilo corrispondente!

1 – Minigonna anni 60

Questa minigonna anni 60 è caratterizzata da una lunghezza davvero ridotta e un punto vita piuttosto alto. A catturare l’attenzione però è la fantasia floreale a elementi molto grandi e con colori piuttosto spenti, nei toni del marrone e del beige.

Se hai optato per una gonna dai toni naturali e che richiama la libertà di pensiero e di azione tipica degli anni 60 significa che ciò che desideri di più è essere libera.

Probabilmente hai un profondo bisogno di esprimere te stessa, sei in cerca di uno spiraglio per far emergere il tuo vero io. Non importa in quale ambito della tua vita tu voglia rompere le regole: alla base di tutto c’è un profondissimo desiderio di autenticità, autonomia e libertà. Forse dovresti liberarti da qualcuno delle tue moltissime responsabilità e respirare un po’!

2 – Minigonna basic militare

Una minigonna super basic, dal modello estremamente lineare e senza stampe è la quintessenza della semplicità.

Rappresenta benissimo uno stile senza fronzoli, che nella vita come nella moda punta tutto sulla semplicità e sull’efficienza.

Se hai scelto questa minigonna significa che ciò desideri più di ogni altra cosa è liberarti del superfluo. Cosa si intende per superfluo? Semplice: tutto ciò che non ti occorre.

Probabilmente a livello emotivo si tratta di ricordi, rimpianti e dolori passati. A livello pratico potrebbe trattarsi di oggetti, relazioni, soldi, lavoro.

Il nostro consiglio è di concentrarti su te stessa e sui tuoi veri bisogni, cercando di capire cosa ti rende felice e cosa invece assorbe le tue energie.

Liberati di tutto quello che ti scarica anziché ricaricarti: la tua vita migliorerà moltissimo.

3 – Minigonna di latex rosa

Il latex è sicuramente uno dei materiali più sexy mai adoperati per la creazione di abiti. Spesso viene addirittura associato a “donne non troppo serie” oppure a donne di cattivo gusto.

Utilizzatissimo nel cinema erotico, evoca immediatamente pensieri peccaminosi e un gran desiderio di lasciarsi andare.

Il fatto che tu abbia scelto proprio una minigonna di lattice non significa che tu voglia trasformarti di punto in bianco in una pornostar!

Significa solo che vorresti mostrare liberamente la parte più selvaggia del tuo carattere, senza lasciarti limitare da ciò che gli altri pensano o si aspettano da te.

Cerca di fare qualche piccola follia di tanto in tanto, lasciando da parte il dovere di essere una “brava ragazza” sempre pronta a fare la scelta giusta e la cosa giusta. Un pizzico di trasgressione rende la vita più interessante!

4 – Minigonna a fiori

Questa minigonna ha una stampa classica, delicata e romantica. Anche il modello non è particolarmente provocante. Al contrario, è molto casto e molto “bon ton”.

Di certo può essere considerato un capo giovanile che si adatta molto a uno stile da brava ragazza, forse un po’ ingenua e un po’ retrò.

Se hai scelto questa minigonna significa che il tuo più grande desiderio è far emergere la teenager che è in te. Ciò che vorresti davvero è poter mostrare chiaramente e senza paura tutte le tue debolezze.

Forse la responsabilità di essere adulta e di doverti sempre assumere le tue responsabilità è un po’ troppo pesante per te. Questo non significa che tu sia una persona immatura, solo che, probabilmente, vorresti avere qualcuno a cui poterti affidare di tanto in tanto. Essere costretti a essere sempre forti può stancare moltissimo, e tu lo sai.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.