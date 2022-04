Se farai queste cinque cose il tuo partner ti desidererà ancora di più

Magari state insieme da una vita o non state ancora insieme: come fare a farsi desiderare dal tuo lui? Semplice: con questi cinque suggerimenti!

Inutile fare finta di niente: lo sappiamo che vuoi essere attraente agli occhi di quella persona speciale!

Poco importa che sia al tuo fianco da tanti anni o che, ancora, non siate andati ancora a nessun appuntamento!

Oggi abbiamo deciso di scoprire quali sono i cinque passaggi che possono aiutarti a farlo rimanere a bocca aperta, sempre e comunque.

Ti va di conoscerli?

Come farsi desiderare da lui: ecco cinque suggerimenti per farti desiderare sempre

Ora, cerchiamo di mettere in chiaro alcuni punti veramente importanti: è vero che in amore vince chi fugge ma è anche vero che imparare a farsi desiderare può portarti solo che vantaggi!

Non ti stiamo dicendo di fissarti con quella persona che proprio non ti vuole e che si comporta come un vero e proprio maleducato.

Questi suggerimenti, infatti, possono valere sia per le coppie che stanno insieme da tanto sia per quelle coppie… che non sono ancora coppie!

In nessuna maniera, però, ti consigliamo di sprecare questi suggerimenti e il tuo tempo su qualcuno che non ti vuole o non ti fa sentire il suo interesse.

D’accordo?

Bene, passiamo ai suggerimenti in sé: ma come si fa a farsi desiderare da lui?

Usa il profumo

Che tu sia un’appassionata di profumi o che non li metta mai, poco importa. Noi esseri umani siamo, in ogni caso, degli animali e, quindi, siamo soggetti a tutta una serie di reazioni “chimiche”!

Per questo ti consigliamo di usare il tuo profumo od un profumo particolare. (Ehi, dopotutto ti abbiamo già parlato di olfattofilia, no?

Indossalo nei punti strategici (collo, polsi, scollatura, capelli) quando sai che stai per regalare al tuo partner una serata da ricordare!

Dopo, ti basterà una spruzzata di quel profumo per scatenare in lui tutta una serie di ricordi decisamente piacevole e che accenderanno un “fuoco” quasi impossibile da spegnere!

Un ultimo consiglio: se non ti piacciono i profumi puoi anche usare ed enfatizzare il tuo odore naturale. Ti avevamo già spiegato qui perché il profumo del tuo partner influenza le tue scelte: il tuo odore naturale è in grado di fare miracoli!

Desidera lui per primo

Gli uomini, così come le donne e chiunque altro, vogliono essere desiderati!

Per questo motivo, quindi, ti consigliamo di far sentire il tuo partner o la persona che vuoi “colpire” il più desiderato possibile.

Proponigli appuntamenti bollenti, invitalo a stare da soli, fagli i giusti complimenti!

Mantenere un’atmosfera di desiderio reciproco e costante non potrà far altro che aiutarti a stabilire quella connessione per la quale… lui non potrà fare a meno di volerti!

Non avere paura di dire al tuo partner o a quella persona speciale che lo trovi bello, intrigante o eccitante. Gli uomini se lo sentono dire talmente poche volte che finiscono per soccombere a chiudersi a riccio!

Ogni scusa è buona per toccarlo: ecco come farsi desiderare dal tuo lui

Ehi, ovviamente presupponiamo che tu abbia il consenso (di cui ti abbiamo ampiamente parlato qui, perché è importante conoscerlo e praticarlo anche tra partner di lunga data) per toccare l’altra persona!

Non darlo per scontato: non c’è niente di meno eccitante che essere toccati quando non si vuole!

Se siete entrambi a vostro agio con l’idea di toccarvi e di essere toccati, anche in pubblico, allora scatenati.

Prendi le chiavi direttamente dalle sue tasche, abbraccialo da dietro, accarezzagli il volto, le orecchie, i bicipiti. Insomma, fagli sentire che ci sei, fisicamente!

Sii te stessa, fino in fondo

Non ti dimenticare di essere te stessa, anche se a lui potrebbe non piacere!

Sappiamo che questo suona come un consiglio scontato ma, in realtà, possiamo assicurarti che non lo è per niente.

Ragioniamoci insieme: quanto è eccitante e attraente quando qualcuno è semplicemente sé stesso, senza chiedere scusa o dare spiegazioni?

Più sei sicura di te, più ti ritagli i tuoi spazi per stare con le amiche o andare dal parrucchiere o ad arrampicare in montagna anche se lui non vuole fare queste cose o non può farle con te e più sarai eccitante ai suoi occhi!

Non c’è niente di più interessante di qualcuno che ti ama, ti desidera e ti vuole ma è anche una persona capace di essere interessante… da sola! Lui è un “in più”, non il centro intero della tua vita: se ti comporti così lo farai impazzire di desiderio!

Usa il suo nome

Infine, un suggerimento che potrà sembrarti poco utile ma che è veramente il top.

Usa il suo nome!

Va bene chiamarlo con un diminutivo o con un vezzeggiativo che avete inventato nel tempo, non discutiamo.

Ricordati, però, che farlo sentire “presente“, usando il suo nome soprattutto in momenti di intimità è un ottimo modo per farsi desiderare!

Usa il suo nome in momenti importanti, guardalo negli occhi, sorridi: vedrai che non potrà fare a meno di desiderarti tantissimo!