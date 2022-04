Test delle Aspirazioni | Quanto sei capace di sognare in grande?

By

Con il test delle aspirazioni ti permetteremo di indagare uno degli aspetti più intimi della tua personalità: la capacità di sognare.

Non si tratta della mera capacità di avere sogni notturni, abilità che il nostro cervello sviluppa fin dall’infanzia, ma quella di immaginare il futuro.

La capacità di progettare delle azioni e di realizzare ciò che si è immaginato non è propria di tutti.

Alcuni nutrono sogni e ambizioni così sproporzionati per le loro capacità da risultare irrealizzabili. Altri invece, per paura di fallire, non si spingono mai a sognare di cambiare il mondo.

I motivi di questo comportamento sono tutti da ricercare nel carattere di una persona ma anche nella sua determinazione e nell’immagine che la persona ha di se stessa.

Chi non ha molta autostima, infatti, tende a nutrire sogni modesti e che richiedono poco impegno (ma anche poca immaginazione per essere concepiti). Al contrario, le persone con troppa autostima finiscono per coltivare sogni assolutamente irrealizzabili e, per questo, destinati a fallire.

E tu? Che tipo di ambizioni coltivi?

Test delle Aspirazioni

Per eseguire questo test ti chiediamo di osservare attentamente l’immagine prendendo in esame ognuno dei suoi elementi. Scegli quello che ti ha colpito di più, senza chiederti cosa potrebbe significare o perché lo hai scelto.

1 – L’uomo

L’uomo di spalle non ci mostra il suo viso, ma solo la sua schiena. Si tratta di un’ottimo simbolo per rappresentare la nostra posizione nel tempo. Nel corso della nostra vita possiamo vedere solo ciò che è alle nostre spalle (il passato) e non quello che abbiamo davanti (il futuro).

Se hai scelto questo elemento significa che sei una persona estremamente equilibrata e realista, con i piedi ben piantati per terra.

Odi i voli pindarici, l’atteggiamento delle persone che pensano troppo in grande e formulano idee e ipotesi irrealistiche. Sei una persona che sogna, ma che sogna in maniera estremamente concreta.

2 – La porta

“Chiusa una porta si apre un portone” recita un vecchio detto. Questo proverbio significa che, anche quando ci sembra di non avere altre opportunità, può sempre accadere che di fronte a noi si aprano possibilità inaspettate.

Se hai scelto la porta bianca sospesa nel cielo significa che sei una persona che ama contemplare tutte le possibilità che si potrebbero concretizzare nel suo futuro. Questo implica passare molto tempo a chiedersi cosa accadrà esaminando tutte le conseguenze di ogni azione.

Anche se i tuoi progetti sono sempre molto razionali e molto concreti, a volte sono troppo numerosi e non ti permettono di concentrarti a sufficienza su ognuno di essi.

Il nostro consiglio è continua a sognare, ma fallo su un progetto alla volta: disperdere le tue energie è ciò che ostacola davvero la realizzazione dei tuoi desideri.

3 – La Luna

La Luna è riconosciuta universalmente come simbolo dell’incostanza, di mutevolezza e di mistero. Si è sempre detto che la Luna abbia molte facce, quindi alla stessa maniera il tuo modo di sognare potrebbe sembrare troppo confuso e poco coerente.

La verità è che semplicemente oltre a sognare molto in grande, spesso tendi a lasciarti trasportare troppo dall’atto stesso di sognare o di immaginare il futuro.

Questo significa che cambi idee e interessi continuamente, tendi a passare da un sogno all’altro, da un progetto all’altro senza riuscire a trovare soddisfazione in nessuno di essi. Cerca di capire cos’è davvero importante per te!

4 – Il Girasole

Il girasole è famoso per essere un fiore che orienta la sua corolla in maniera da seguire il cammino del sole durante il giorno.

Esattamente come un girasole, tu segui con costanza le tue aspirazioni, senza permettere a nulla e a nessuno di distrarti dal tuo scopo.

Questo fa sì che tu ottenga sempre e comunque ciò che vuoi ottenere ma questo implica anche che i tuoi sogni sono sempre razionali e ragionevoli, non si trasformano mai in fantasie irrealistiche e irrealizzabili.

Forse qualcuno sostiene che non sei capace a sognare in grande, ma una cosa è certa: nemmeno una goccia dell’energia che metti nei tuoi “piccoli sogni” viene sprecata.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.