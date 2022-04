Che rabbia! Questi sono i segni zodiacali i più condiscendenti fra tutti

Hai presente quel tipo che cerca di spiegarti il tuo lavoro ogni giorno? Chissà che non sia classifica dei segni zodiacali più condiscendenti! Scopriamolo subito insieme.

Al sentire il termine condiscendente, per un attimo, potresti pensare ad una persona che, magari, sceglie di accontentare tutti, non è vero?

Bene, se è questo il caso ci dispiace dirti che ti stai sbagliando e di grosso!

Oggi, infatti, abbiamo scelto di chiedere a stelle e pianeti di indicarci quali siano i segni zodiacali che proprio non possono fare a meno di spiegarti… quello che già sai!

Ehi, non cercare di parlarci sopra: non è che per caso ci sei anche tu in classifica?

I segni zodiacali più condiscendenti dell’oroscopo: ecco la classifica di oggi

Non fai in tempo ad aprire bocca che quella persona ha già iniziato a parlare. Ti sta, per l’ennesima volta, spiegando qualcosa che tu sai benissimo.

Grrr, ma com’è possibile che non capisca che questo suo atteggiamento ti fa impazzire?

Semplice!

Forse si trova nella classifica dei segni zodiacali tra i più condiscendenti di tutto l’oroscopo.

Queste sono persone a cui piace tantissimo spiegare agli altri… cose che questi già sanno!

Ti trattano come se fossi una bambina, ti sminuiscono e ti fanno sentire veramente inutile.

Non sono proprio le persone più simpatiche sulla faccia della Terra!

Meglio scoprire subito quali sono i segni zodiacali che tendono di più ad essere condiscendenti… non credi?

Ariete: quinto posto

Non sappiamo se il motivo per cui gli Ariete siano condiscendenti è legato ad una (quasi) totale mancanza di umorismo o al fatto che proprio non capiscono che anche gli altri hanno dei pensieri.

In ogni caso, purtroppo per gli Ariete e per noi, si trovano nella classifica dei segni zodiacali più condiscendenti!

Un Ariete proverà sempre a spiegarti qualcosa di ovvio e di palese: si aspetta che tu non la capisca! Se fate anche solo una battuta a riguardo sarà impossibile spiegargli che scherzavate. Penserà a voi sempre come a persone simpatiche… ma un po’ tonte!

Bilancia: quarto posto

Abituati come sono a compiacere gli altri, i nati sotto il segno della Bilancia sono persone che non si fanno tanti scrupoli anche a… trattarle con condiscendenza!

La Bilancia, infatti, è uno di quei segni che riesce sempre a passare come la persona più dolce e carina che ci sia. Questo è vero, spesso, ma anche fino ad un certo punto: non è perché cercano di compiacervi che i nati sotto il segno della Bilancia non hanno un carattere proprio!

Uno dei tratti del loro carattere è proprio essere condiscendenti. I nati sotto il segno della Bilancia vi parleranno sempre come se voi non capiate nulla e come se senza di loro non riusciste neanche a mettervi le scarpe sui piedi giusti!

Aquario: terzo posto

Cari Aquario, noi lo sappiamo che voi pensate di avere in tasca la soluzione ad ogni problema, la maniera giusta di fare qualsiasi cosa e, in generale, la risposta a tutte le domande.

Peccato che non sia proprio sempre così!

Gli Aquario sono tra i segni più condiscendenti dello zodiaco perché proprio non riescono a trattenersi.

Devono dire agli altri cosa fare e come farlo, sempre e comunque. Mettere il sale nella pasta? Svuotare un cestino? Fare il vostro lavoro? Gli Aquario lo sanno fare più velocemente e meglio: o almeno questo credono!

Per un Aquario trattare gli altri con condiscendenza è quasi una seconda natura: difficilissimo avere a che fare con loro!

Leone: secondo posto

Le persone nate sotto il segno del Leone hanno un difetto veramente grande, che potrebbe oscurare tutti gli altri.

Sono veramente arroganti (ed è proprio questo il motivo per il quale si trovano anche nella classifica dei segni più arroganti dello zodiaco)!

Questo porta i Leone, ovviamente, ad occupare un posto decisamente alto nella nostra classifica di oggi. Per loro essere condiscendenti è veramente facile: credono di sapere sempre tutto molto meglio degli altri e non si fanno certo scrupoli nel comunicarlo!

Per i Leone sarete sempre e solo degli sprovveduti: poco importa quale sia l’argomento!

Convinti di sapere sempre tutto e meglio degli altri, i Leone finiscono spesso per trattare le persone intorno a loro con grande condiscendenza.

Guai se, poi, siete voi a fare lo stesso con i Leone magari con cognizione di causa: si offenderanno a morte e se la legheranno al dito!

Capricorno: primo posto nella classifica dei segni zodiacali più condiscendenti dell’oroscopo

Eh sì, cari Capricorno, ci siete proprio voi in cima alla classifica dei segni zodiacali più condiscendenti fra tutti quanti!

Sapete benissimo di essere persone che possono veramente far impazzire gli altri quando si tratta di spiegare qualcosa.

Siete convinti, infatti, di avere una conoscenza specifica praticamente di tutto. Poco importa che abbiate studiato la materia per anni o che l’abbiate appena sentita nominare!

I Capricorno sono persone decisamente condiscendenti: si aspettano proprio che siate degli sciocchi e iniziano a spiegare le cose facendo un lungo giro di parole, per assicurarvi di spiegarvi tutto ma proprio tutto tutto!

Certo, i Capricorno non sono nella classifica dei segni zodiacali più seri fra tutti e questo è già un sollievo. Ciò non toglie, però, che a volte possono farvi venire la barba a forza di ascoltarli spiegarvi… l’ovvio!