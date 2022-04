Ehi, non toccare le loro cose: questi segni sono materialisti al massimo!

Se conosci uno dei segni zodiacali più materialisti di tutto l’oroscopo, sai già che avere a che fare con loro è veramente complicato. Vediamo se la classifica di oggi ci aiuterà a tenerli alla larga!

No, aspetta, non dircelo: anche tu sei veramente materialista?

Tranquilla, questa non è una lezione di filosofia all’Università e, quindi, non ti chiederemo niente di più se di parlarci del tuo rapporto con gli oggetti.

Ehi, anzi, se non ne vuoi parlare non ti devi preoccupare: la classifica dell’oroscopo di oggi è qui per chiarire ogni dubbio!

Scopriamo quali sono quei segni zodiacali ai quali non puoi veramente toccare niente perché, improvvisamente, diventano veramente nervosi!

I segni zodiacali più materialisti di tutto l’oroscopo: scopriamo chi sono i primi cinque in classifica

Ci sono persone che non possono veramente fare a meno di mettere i propri oggetti al di sopra di qualsiasi altra necessità.

Per loro, infatti, il rapporto con le “cose” è quasi più importante di quello con le altre persone!

Forse conosci qualcuno che è fatto così o, forse, non ti rendi conto che sei proprio tu ad essere uno dei segni zodiacali più materialisti di tutto l’oroscopo.

Non preoccuparti, però: ci siamo qui noi a darti una mano!

Abbiamo chiesto a stelle e pianeti di aiutarci a stilare la classifica dei cinque segni zodiacali che preferiscono i loro oggetti al rapporto con te.

Conoscerli vuol dire anche sapere come comportarsi con loro o evitarli del tutto. Pronto a scoprire le prime posizioni?

Ariete: quinto posto

Cari Ariete, vi inseriamo nella classifica dei segni zodiacali più materialisti dell’oroscopo perché siete i primi a non voler ammettere che, a volte, potete avere questo difetto.

Invece di concentrarvi sui rapporti con gli altri, infatti, a volte vi capita di voler concentrarvi di più sui beni materiali!

Per quanto questo sia un vostro diritto, possiamo assicurarvi che le persone che vi stanno intorno spesso soffrono nel vedersi preferire un oggetto.

Voi Ariete siete veramente gelosi dei vostri possedimenti, tanto che spesso non li fate neanche toccare agli altri!

Leone: quarto posto

Se avete un amico del Leone, sapete anche che quando ha qualcosa di “nuovo” potrebbe non smettere di parlarne mai.

Potrebbe trattarsi di un tablet o di un cellulare così come di un paio di scarpe o di una macchina: il Leone pensa che l’oggetto che ha comprato è talmente importante da parlarne in continuazione, per ore, con chiunque lo voglia ascoltare!

I nati sotto il segno del Leone non sono assolutamente persone cattive ma sono, purtroppo per loro, molto affezionati alle “cose“.

Di fronte al valore di un oggetto si scordano quasi di avere dei rapporti umani da mantenere! Purtroppo questo è qualcosa che spesso è difficile da affrontare, soprattutto per chi, ai Leone, vuole molto bene!

Bilancia: terzo posto

Eh sì, care Bilancia, ci siete anche voi nella classifica di oggi dell’oroscopo. L’unico motivo per cui vi trovate tra i segni zodiacali più materialisti è perché non volete ammettere quanto vi pesi lasciare che gli altri tocchino le vostre cose.

Care Bilancia, non lasciate che la vostra gentilezza metta a repentaglio i vostri rapporti con gli altri!

Visto che non apprezzate come gli altri trattano le cose (orecchiette ai libri, mani sporche sullo schermo del tablet o del telefono), dovete iniziare a farvi sentire. Stabilite dei paletti, legittimi, e lasciate che gli altri pensino quello che vogliono di voi. Le Bilancia soffrono spesso dell’impossibilità di non poter accontentare tutti ma, poi, finiscono per esplodere. (Un po’ come quei segni zodiacali che reprimo le emozioni fino a quando non è troppo tardi!).

Scorpione: secondo posto

Cari Scorpione, ci dispiace dirvi che potete essere veramente molto materialisti quando volete. Non è un caso che siate nella seconda posizione della classifica di oggi dell’oroscopo!

Lo Scorpione è un segno che ha molto rispetto per il duro lavoro e per i frutti di tale attività. Questo vuol dire che denaro, oggetti e qualsiasi altra cosa sia frutto del sudore della propria fronte è praticamente incomparabile per lo Scorpione!

Chi è nato sotto questo segno fatica molto ad ammettere a sé stesso di essere una persona materialista e questo, ovviamente, crea non pochi problemi.

Cari Scorpione con un poco di onestà intellettuale in più starete meglio sia voi che… tutti gli altri!

Vergine: primo posto nella classifica dei segni più materialisti dell’oroscopo

Cari amici della Vergine, essere al primo posto della classifica di oggi di certo non è un vanto. Da un lato, ovviamente, siete persone che hanno un sacro rispetto di tutto quello che è “materiale”. Denaro, oggetti, apparenza esteriore.

Dall’altro, sappiamo benissimo che non siete persone grette e avide… però chi vi circonda non è sempre in grado di vedere la differenza!

La Vergine è un segno molto materialista perché non ha altra scelta. Per loro, le cose importanti della vita… sono per l’appunto cose!

Sono capaci di conservare oggetti per anni, di curare vestiti come se fossero opere d’arte e di pensare fino all’ultimo minuto al valore di qualcosa prima di comprarla.

Per la Vergine non c’è niente di più importante o di più interessante dei propri oggetti. (Forse proprio per questo si trova anche nella classifica dei segni zodiacali meno interessanti dell’oroscopo, chissà).

Avere a che fare con loro vuol dire sapere di essere messi sempre al secondo posto… almeno all’inizio!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.