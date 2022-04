Test del Passato | Quale grande difficoltà ti ha resa più forte?

By

Con questo test potrai scoprire quale evento del tuo passato ti ha resa più forte, cambiando profondamente la tua personalità.

Tutti noi abbiamo vissuto degli eventi traumatici nel corso della nostra vita. Molto spesso l’eco di quegli eventi esercita ancora la sua influenza sulle nostre azioni e sulle persone che siamo oggi.

Naturalmente è molto difficile risalire a quali eventi, nello specifico, hanno segnato così profondamente il nostro carattere. Di certo però si può “giocare” con il nostro inconscio in maniera da rivelarli almeno in parte.

Perché dovremmo interessarci a ciò che è accaduto tanto tempo fa nella nostra vita? Perché in questo modo potremo capire meglio chi siamo oggi, quali sono i motivi alle spalle delle nostre azioni e delle nostre scelte.

Potremmo anche imparare a essere meno severi con noi stessi perché saremo consapevoli che determinati atteggiamenti e determinati errori non dipendono esclusivamente dalla nostra volontà.

Test del Passato

Per scoprire quali esperienze passate hanno avuto una grande influenza sul tuo carattere dovrai soltanto osservare il dipinto e scegliere uno degli elementi che vi compaiono. Fatto questo dovrai leggere il profilo corrispondente.

1 – Il cappello e i guanti rossi

Il rosso è il colore della passione per eccellenza. Rappresenta una forte volontà ma anche un grande entusiasmo e una grande carica vitale.

Associato alla testa (il cappello) e alle mani (i guanti) rappresenta la volontà di plasmare il mondo secondo la propria volontà.

Evidentemente in passato hai avuto il profondo desiderio di cambiare ciò che avevi intorno, di migliorare una situazione oppure di raggiungere un obiettivo che per te era importante.

Probabilmente i tuoi sforzi sono stati vani e hai vissuto una grande frustrazione ma, da quel momento, hai capito che vale la pena impegnarsi con tutte le proprie energie mentali e fisiche per raggiungere i propri obiettivi.

2 – Il vestito

Un vestito femminile di colore bianco rappresenta sempre la purezza d’animo ma anche la gentilezza e la generosità di una persona. Si tratta di caratteristiche tipiche di coloro che vengono classificate come “brave persone” o che cercano di comportarsi secondo una rigida etichetta morale.

Nell’immagine però il vestito si disfa in una serie di volute. Significa che la tua innocenza, la tua fiducia e la tua bontà d’animo sono state tradite oppure qualcuno si è approfittato di esse proprio perché sei una brava persona.

Questo trauma ti ha segnato profondamente. Oggi sei una persona che rimane buona, generosa e disponibile ma anche molto sospettosa. Prima di mettere il tuo cuore o la tua anima a disposizione di qualcuno hai bisogno di essere sicura di poterti fidare di lui.

3 – Il sentiero

Il sentiero bianco che si snoda attraverso la sabbia fino al mare rappresenta sicuramente il percorso della nostra vita, che parte dalle nostre scelte e che ci conduce alla meta attraverso lunghi giri e alcune difficoltà.

Se hai scelto questo elemento significa che nella vita hai cercato di trovare la tua strada e di percorrerla ma evidentemente hai incontrato molti ostacoli lungo il cammino.

Forse oggi sei diventata una persona piuttosto insicura perché ti sembra di non sapere chi sei e quale sia il tuo posto nel mondo. Non sei nemmeno sicura che il sentiero che hai scelto per te porti verso una destinazione determinata. Hai un po’ l’impressione di stare camminando a vuoto.

4 – La Luna

La luna piena è un faro che illumina la notte, ma di certo non è un punto di riferimento. La sua posizione nel cielo e la sua forma cambiano in continuazione, quindi da millenni rappresenta l’incostanza e l’inaffidabilità.

Se è stato questo elemento del quadro a colpire la tua immaginazione significa che in passato ti sei affidata a una persona incostante, che probabilmente non ti ha dato tutta la sicurezza che meritavi.

C’è una buona probabilità che tu abbia vissuto questo trauma nel corso dell’infanzia e che la persona da cui avresti voluto più stabilità, più amore e più certezze sia una figura genitoriale.

Oggi sei una persona che si sente facilmente abbandonata e che fa davvero molta fatica a fidarsi di qualcuno. Potresti anche essere diventata una persona molto solitaria, che preferisce stare da sola piuttosto che essere tradita da qualcuno che considerava un amico.

Questi test vanno considerati un passatempo per esplorare alcuni lati della propria personalità. Non possono in alcun modo sostituire un’analisi valida e completa dal punto di vista psicologico.