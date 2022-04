Separare sesso e sentimento, il trucco per potenziare la libido

Si dice che gli uomini abbiano maggiori esigenze sessuali rispetto alle donne ma è davvero così? In realtà abbiamo scoperto il loro segreto.

Uno studio pubblicato su Archives of sex behavior condotto su coppie eterosessuali che stavano insieme da almeno 5 anni ha dimostrato che gli uomini hanno più voglia di fare l’amore rispetto alle donne. In media tre volte più del gentil sesso. Questa teoria conferma il pensiero che gli uomini siano più libidinosi delle donne.

Un altro studio Norvegese ha approfondito la questione con l’obiettivo di determinare il fattore che scatena la libido nell’uomo e quello che esercita lo stesso potere nelle donne. I ricercatori norvegesi hanno teorizzato il motivo per il quale gli uomini siano più vogliosi ed è sorprendente.

Perché gli uomini hanno più voglia di fare l’amore rispetto alle donne?

Alcuni ricercatori Norvegesi hanno compreso la ragione per la quale gli uomini hanno bisogni sessuali maggiori delle donne. Ovviamente ogni coppia è a se e ci sono delle coppie in cui è la donna ad essere più esigente del partner e il motivo è il medesimo. Il fattore che scatena la libido di uomini e donne sarebbe il medesimo. I ricercatori del Dipartimento di Psicologia dell’Università norvegese spiegano con grande semplicità questo fenomeno.

Per giungere a questa spiegazione hanno intervistato 90 coppie, di età compresa tra 19 e 30 anni, la durata della coppia era varia, partiva da un minimo di un mese ad un massimo di 9 anni, mediamente 21 mesi. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Evolutionary Behavioral Sciences.

Cosa ha concluso questo studio? Sembrerebbe che l’ eccitazione sessuale e il desiderio aumentano nel caso di distanza emotiva con l’altro.

Secondo gli autori dello studio, il professor Leif Edward Ottesen Kennair e il suo team, più i partner erano capaci di separare gli aspetti sessuali da quelli emotivi all’interno della relazione pù la loro libido era alta e sarebbero gli uomini quelli più propensi a scindere le due cose. Questo spiega la loro tendenza ad essere più interessati al sesso.

La capacità di considerare la sessualità come un’attività che non implica affetto, il così detto sesso senza amore, potrebbe aumentare l’eccitazione. La fusione e il sentimentalismo tendono a generare un calo di erotismo e libido.

Questo è il motivo per il quale nei primi tempi la coppia è molto passionale. Ancora non si conoscono bene e non sanno quanto potenziale possa avere il loro rapporto ma il loro desiderio sessuale è alimentato dalla volontà di scoprire l’altro. Non sono ancora emotivamente vicini ma lo sono molto a livello passionale.

In conclusione lo studio è pronto ad affermare che l “anima gemella” disinnesca la libido.

Se attraversate un periodo di calo del desiderio, provate a recuperare velocemente la situazione prendendo le distanze. Fate attività distinte e riaccenderete la fiamma.