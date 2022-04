Belen Rodriguez sfoggia scollatura esagerata e gonna mini a “Le Iene”!

Belen Rodriguez per l’ultima puntata del programma Mediaset “Le Iene” sceglie un look che lascia poco spazio all’immaginazione! Scopriamo cos’ha indossato la show girl in questa guida di stile targata CheDonna!

Le presentatrici donne della televisione svolgono un ruolo fondamentale nella società in cui viviamo, perché sono le prime ad utilizzare le novità del fashion, e non solo, e a portarle live sul palco di uno studio di registrazione, che le mostrerà a tutta Italia. Per questo motivo noi che siamo delle fashion lovers non possiamo farci sfuggire nessun dettaglio riguardo i look indossati dalle show girl del momento in televisione. Oggi infatti parleremo dell’ultimo look indossato da Belen Rodriguez a “Le Iene” che ha lasciato non pochi dubbi in molti!

Anni e anni di battaglie sociali hanno concesso la libertà a noi donne di vestirci in maniera libera e personale. Siamo libere di vestirci con pantaloni da uomo e maglia oversize, e allo stesso modo indossare una minigonna e un top dalla scollatura vertiginosa.

Il potere di indossare ciò che vogliamo è solo nostro, e contemporaneamente siamo libere di scegliere cosa mostrare del nostro corpo e cosa coprire.

Esiste però una tendenza, soprattutto nel mondo dello show business, che lascia un po’ pensare: è sintomo di femminilità indossare sempre scollature profonde e lunghezze degli abiti mini?

Questa domanda se la sono posta in molti anche in seguito al look indossato dalla bellissima Belen Rodriguez durante la puntata de “Le Iene” andata in onda mercoledì 30 marzo.

Siete curiose di scoprire tutti i dettagli del look indossato dalla presentatrice? Vediamolo!

Belen Rodrigez a Le Iene: fisico da urlo, abito mini e tacco vertiginoso argento!

Negli ultimi anni ricorderemo (senza fare troppi nomi!) sicuramente moltissime donne della televisione che in diretta hanno spostato i propri abiti per mostrare in maniera esagerata il proprio corpo. Spalline degli abiti che scendevano, spacchi di gonne che si spostavano. Ma mostrare in maniera ostentata il nostro corpo ci fa essere più femminili?

Entriamo subito nel vivo di questa guida di stile targata CheDonna e vediamo il look indossato da Belen Rodriguez:

la presentatrice ha indossato un abito mini aderente con scollatura profonda, dettata dalla parte superiore dell’abito a forma di reggiseno, che presentava all’estremità della gonna un fiore ricamato. Il tutto in un colore lilla di tendenza per la primavera 2022. L’abito, firmato David Koma dal costo di € 1.627,95, era poi abbinato ad un sandalo argento con tacco a spillo e chiusura alla schiava con lacci alla caviglia. Il total look era poi contornato da un trucco semplice caratterizzato da labbra nude e smokey eyes leggero sui toni del marrone. Capelli lisci con riga laterale.

Nel complesso il look di Belen riporta le principali tendenze del momento in fatto di fashion e beauty, in più la sua bellezza straordinaria rende il tutto armonioso e ben legato. A proposito, ecco come creare il look curvy che hai sempre desiderato con poche regole di stile!

Rimane comunque nelle nostre menti la domanda che ci siamo poste prima: le presentatrici della televisione devono necessariamente ostentare la loro fisicità con gesti e abiti succinti? Non sono belle, forti e femminili anche senza gli spacchi vertiginosi? La risposta a questa domanda la lascio a voi!

Termina qui la guida di stile targata CheDonna che ha visto come protagonista il look di Belen Rodriguez a “Le Iene”!

Alla prossima guida di stile, per conoscere tutte le novità in fatto di moda, società e molto altro!