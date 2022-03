Scegli il simbolo estivo che ti ricorda la giovinezza e scopri chi sei diventato

By

Il test del simbolo della giovinezza ci farà capire che tipo di persona sei diventata. Devi solo scegliere il tuo e noi ti diremo chi sei veramente!

Pensa all’estate e, soprattutto, alle estati della tua giovinezza. Qual è il simbolo che ti viene in mente prima di tutti quanti?

Il nostro test della personalità di oggi è pensato proprio per farti tornare indietro di tanti (ehm, speriamo non troppi) anni.

Come vedi ci sono quattro grandi “simboli” estivi tra cui scegliere: il tuo preferito qual è?

Scommetti che riusciremo a capire che tipo di persona sei oggi?

Test del simbolo della giovinezza estivo: scegli il tuo e scopri chi sei diventato veramente

Che tu ti senta giovane dentro o meno, sai benissimo che quando eri più piccolo (quasi un bambino) le tue estati erano caratterizzate da un simbolo ben preciso.

Almeno uno di questi quattro qua sotto, no?

Il nostro test del simbolo della giovinezza estivo ci aiuterà a capire chi sei diventato oggi.

Che ne dici, ti va di provarlo con noi?

Allora rilassati e scegli il simbolo che associ di più con la tua giovinezza e con l’estate: scopriamo che “fine” hai fatto!

il pallone da spiaggia : simbolo di coraggio e cambiamento, il pallone è una rappresentazione decisamente positiva della tua giovinezza estiva.

Sei una persona che si butta sempre avanti, che non ha paura di fare nuove esperienze, non è vero?

Per te è importante il divertimento ma questo non vuol dire che tu non possa essere seria o che abbia bisogno sempre di “giocare” con gli altri. Molto probabile che tu abbia già passato del tempo all’estero, da sola, o che tu voglia farlo presto. Sei una persona indipendente, socievole, abituata a fare sempre il primo passo e a scegliere sempre la via meno tradizionale!

Possibile che i “compiti delle vacanze” siano quello che ti è rimasto delle tue estati da bambina? Decisamente possiamo immaginare che tu ti sia trasformata in una persona non solo seria ma anche responsabile e piena di impegni.

Forse sei stata “responsabilizzata” da chi ti ha cresciuto troppo presto e, per questo motivo, oggi sei una persona estremamente realizzata ma penalizzata anche da una grande paura del fallimento. Niente di male nello sbagliare qualche volta o nel concedersi qualcosa di “sciocco” una volta ogni tanto. Adesso puoi permettertelo!

Metteresti di fronte a qualsiasi cosa il tuo benessere e non sei di certo estranea a massaggi, cure estetiche e lussi di qualsiasi tipo. Ehi, non è mica una critica: fai benissimo! Sei una persona che mette sé stesse prima di qualsiasi altra cosa e questo, ovviamente, non può far altro che bene.

Possiamo dirti di stare solo attenta a non diventare troppo egoista: gli altri potrebbero risentirsene e tu non puoi di certo vivere per sempre su un’isola deserta!

Ti consigliamo il nostro test della personalità che ti dice qual è il pregio che dovresti coltivare nella vita : magari ti aiuterà a uscire dal tuo guscio!

Riesci a pensare solo alle lunghe file sotto il sole o alle canzoni cantate a squarciagola con i finestrini abbassati: questo è il simbolo dell’estate, per te!

La macchina rappresenta una simbologia molto forte di auto affermazione, di vera e propria libertà e di voglia di progredire nella vita. Possiamo dirti che sei sicuramente una persona affermata, che non ha paura di continuare ad andare avanti e che non ha tempo per nostalgie o sguardi al passato. Il test dell’identità potrebbe veramente darti una mano a capire chi sei… sempre che tu voglia!