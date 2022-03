Lui è tanto più alto (o più basso) di te? Allora provate queste posizioni!

Di tutti i problemi legati al mondo dell’intimità e delle coppie, quello della differenza d’altezza è troppo spesso ignorato… fino a quando non ci caschiamo dentro con tutte le scarpe! Queste posizioni per coppie con tanta differenza d’altezza vi aiuteranno moltissimo: fidatevi di noi!

Forse non siete Nicole Kidman e Tom Cruise (dopotutto sono un pessimo esempio perché si sono lasciati) o Katie Holmes e Tom Cruise (mh, si sono lasciati anche loro) o Tom Cruise e la sua ultima fiamma.

Sì, stiamo dicendo proprio che Tom Cruise è basso, ok?

Forse l’introduzione al pezzo che assicurerà a te ed al tuo partner una perfetta sintonia sotto le lenzuola non partita proprio benissimo.

Ricominciamo da capo: tu ed il tuo partner sembrate Nicole Kidman e Tom Cruise sul red carpet, quando lei era obbligata a mettersi le ballerine perché troppo più alta di lui?

Se la risposta è sì, questo è il pezzo perfetto per voi: pronti a scoprire quali sono le posizioni perfette per voi due?

Posizioni per coppie con tanta differenza di altezza: ecco quelle da provare insieme

Quanti centimetri ci sono di differenza tra tu ed il tuo partner?

Ehi, no, che cosa hai capito: non parliamo di quei centimetri lì (anche perché, poi, in una relazione eterosessuale sarebbe anche difficile mettersi a fare delle comparazioni, no?).

Quello che vogliamo sapere noi è se tu ed il tuo partner avete una sostanziale differenza d’altezza.

Magari il tuo lui è veramente molto ma molto più alto di te oppure, come dicevamo prima, la vostra è una situazione alla Tom Cruise e alla Nicole Kidman.

Lei è altissima, mentre lui è un poco più basso. Nessun problema, ovviamente, solo che sotto le lenzuola questa cosa può diventare un incomodo.

Ma come si fa a fare l’amore quando si ha una grande differenza d’altezza?

Non preoccuparti: le nostre posizioni per le coppie con tanta differenza d’altezza sono qui per darti una mano.

Ecco quelle migliori per voi!

Il cucchiaio di lato

Uno dei vantaggi (o svantaggi) di essere una coppia con tanta differenza d’altezza, è che potete assolutamente sfruttare al massimo le angolature.

Certo, se sapete come fare!

Sdraiatevi su un fianco, guardandovi negli occhi. A questo punto, lascia che sia il tuo partner a sollevare la tua gamba e a “mettersi comodo” per la penetrazione su un fianco.

Tu, poi, dovrai “solo” muoverti alla ricerca del punto perfetto per te (soprattutto adesso che abbiamo scoperto che il punto G non esiste non hai più nessuna regola da seguire, per fortuna).

In questa maniera potrete muovervi sfruttando gli angoli (e senza dover fare troppa fatica) e sistemandomi come preferite, senza problemi d’altezza. Meglio di così!

Il plank

Sì, sì, lo sappiamo: un minuto in plank dura più o meno quanto dieci anni in prigione e, quindi, non è proprio la cosa che vorresti provare a letto.

O forse sì? Che questa posizione sia anche la risposta a tutti quei rapporti che durano troppo poco?

Ok, no, dai stiamo scherzando. Questa posizione si chiama plank, è vero, ma ti assicuriamo che non devi davvero fare ginnastica!

Tu sei sdraiata a pancia sotto mentre il tuo partner si sdraia su di te: adesso che siete in “plank” tu puoi gestire l’apertura delle tue gambe grazie alle cosce.

Il tuo partner può sistemarsi “all’altezza” che preferisce mentre il rapporto va avanti come preferite: in maniera dolce e gentile oppure un poco più “spinta”.

La cowgirl è la posizione perfetta per le coppie con tanta differenza d’altezza

Infine, abbiamo la posizione perfetta per voi che avete tanta differenza d’altezza: quella della cowgirl!

Stare sopra, infatti, è il modo perfetto per annullare qualsiasi tipo di differenza d’altezza tra una coppia.

Puoi decidere quanto, come e dove dirigere il pene ed anche il grado della penetrazione più ottimale. La differenza d’altezza, quando provate la cowgirl, praticamente si annulla!

La soluzione al vostro “problema” della differenza d’altezza è assolutamente molto più semplice di quanto potevate immaginare.

Se, però, avete altri problemi possiamo consigliarvi di utilizzare uno strumento: basta anche solo un cuscino (e qui ti abbiamo dato qualche consiglio per le posizioni con il cuscino da provare in ogni caso) per cambiare completamente la situazione!