Test del Pregio da Coltivare | Scopri la qualità che non esalti abbastanza

Con il test del pregio da coltivare cercheremo di indicarti quale parte del tuo carattere dovrebbe essere esaltata anziché nascosta.

Ognuno di noi possiede pregi e difetti, nonché un certo modo di comportarsi in pubblico e di ascoltare le critiche che provengono dagli altri. A volte però finiamo con il mortificare alcune parti di noi.

Questo capita soprattutto con quegli aspetti del nostro carattere che, anche se dovrebbero essere considerati pregi, fin troppo spesso vengono additati come difetti o come atteggiamenti da limitare.

Le donne vanno incontro molto spesso a questo tipo di problema e tendono a nascondere quegli aspetti del proprio carattere che considerano “poco accettabili” oppure “che potrebbero risultare spiacevoli” agli occhi delle altre persone.

Purtroppo questo processo non porta quasi mai a qualcosa di buono. Al contrario, finisce inevitabilmente per mortificare la personalità di chi si comporta in questo modo.

Questo test ti aiuterà a individuare il pregio che non solo dovresti coltivare di più, ma che dovresti anche imparare a mostrare più spesso invece di vergognartene.

Test del Pregio da Coltivare

Per eseguire questo test prova a pensare a te stessa come una pianta da fiore. Quale tra quelle che ti proponiamo di rappresenta meglio? Sceglila e leggi il profilo corrispondente!

1 – Echeverria (pianta grassa)

L’Echeverria è una graziosa pianta grassa che dispone i propri “petali” come quelli di una piccola rosa. Come tutte le piante grasse non ha bisogno di molte cure ed è una pianta incredibilmente resistente.

Esattamente come l’echeverria sei una persona che ha bisogno di poco per essere felice. Ti concentri esclusivamente sulle cose importanti della vita e non dai troppo peso ai “beni materiali” per cui tante altre persone sono disposte a spendere molto denaro.

Sei anche estremamente resistente, non ti lasci piegare dalle avversità e sei in grado di fronteggiare anche le situazioni più difficili a livello pratico o pesanti a livello emotivo.

La tua resilienza è una qualità molto rara e molto preziosa, soprattutto di questi tempi. Dovresti coltivarla e metterla in mostra piuttosto che considerarla una “cosa da nulla” oppure un atteggiamento normale. Non lo è affatto, e tu sei una persona coraggiosa.

2 – Margherita

La margherita è il fiore più semplice e allo stesso tempo più comune che si possa immaginare. Si tratta quasi di un “fiore di poche pretese” a cui non spesso non si dà troppa importanza.

La verità è che la margherita è un fiore semplice, che piace a tutti e che rallegra lo spirito, esattamente come te.

Sei una persona dal carattere semplice e schietto, che non ama darsi troppe arie. La tua modestia e la tua semplicità sono sicuramente i pregi che dovresti esaltare e mantenere il più a lungo possibile.

Oggi siamo circondati da persone che fingono di essere molto più di ciò che sono realmente. Questi individui si danno molte arie, si comportano in maniera supponente senza averne assolutamente diritto e guardano tutti dall’alto in basso.

Tu non sei affatto così e dovresti andarne assolutamente fiera. Non lasciare mai che, proprio in virtù della tua modestia le persone ti dicano che vali poco.

3 – Orchidea

L’orchidea è uno dei fiori più sofisticati che si possano coltivare o regalare. La loro particolare forma le rende simili all’organo genitale femminile e, proprio per questo motivo, sono profondamente legate alla sfera della sensualità e dell’eccitazione.

Se hai scelto proprio questo fiore significa che sei una persona estremamente consapevole del proprio fascino e della propria sensualità. Hai una personalità magnetica che attrae moltissimo le altre persone, che le porta a starti vicino e ad ascoltare quello che hai da dire.

Ovviamente le donne con questo particolare magnetismo non sono ben viste dalla società e, in particolare, vengono spesso invidiate e criticate dalle altre donne. Per questo motivo si tende a nascondere o limitare questo aspetto del proprio carattere quando si è in gruppo.

Il tuo carisma è invece il pregio che dovresti coltivare e manifestare il più spesso possibile anziché nasconderlo e sminuirlo. Ricorda: è una qualità che moltissime persone vorrebbero possedere.

4 – Gardenia

La Gardenia è sicuramente uno dei fiori da giardino più belli e più apprezzati. Si tratta di una delicatissima pianta ornamentale che rende ogni giardino un vero e proprio angolo di paradiso.

Se hai scelto questo fiore significa che sei una persona estremamente elegante, di carattere mite ed estremamente dolce.

Sei anche in grado di portare bellezza e armonia tra coloro che ti frequentano e che hanno la fortuna di avere a che fare con te. Si può dire in pratica che tu renda il mondo un posto migliore.

Purtroppo però la gentilezza del tuo carattere spesso viene scambiata per debolezza e, proprio in virtù di questo, spesso ti senti ripetere che dovresti essere più forte, meno gentile, meno disponibile.

Così facendo sicuramente non saresti preda delle persone che vogliono approfittarsi di te, ma saresti una persona meno autentica. Metti in mostra la tua gentilezza e non vergognarti della tua dolcezza: difendile piuttosto che nasconderle.

