Questi segni reprimono così tanto le emozioni che poi esplodono di botto!

Sei uno di quei segni zodiacali che reprimono le emozioni? Scopriamolo subito con la nostra classifica di oggi dell’oroscopo: chissà che tu non sia tra le prime posizioni?

Quando si parla di sentimenti, tu sei completamente senza parole. Non perché tu non ne abbia, anzi praticamente sei pieno, ma perché non hai mai imparato ad esprimerli a voce.

A volte non ti rendi neanche conto di essere così all’oscuro dei tuoi sentimenti che, quando ti capita di provarne qualcuno, sei assolutamente sorpreso.

E chi sapeva che dentro di te nascondevi così tante emozioni?

Oggi abbiamo deciso di chiedere a stelle e pianeti di aiutarci a scoprire chi sono tutte le persone veramente poco in contatto con i loro sentimenti… fino a quando questi non esplodono. Credi di essere in classifica?

I segni zodiacali che reprimono le emozioni: scopri la classifica di oggi dell’oroscopo

Forse sei tu uno dei segni zodiacali che reprimono sempre le emozioni o forse è il tuo fidanzato, abituato a sbottare dopo mesi di silenzio.

Peggio ancora: forse siete entrambi nella classifica di oggi dei segni zodiacali e, quindi, una litigata tra voi due equivale all’eruzione di due vulcani.

Aiuto!

No, dai, non disperare: dopotutto la classifica dei cinque segni zodiacali che reprimono sempre le emozioni ancora non l’hai letta.

Magari non ci sei né tu né il tuo partner tra i segni zodiacali che non sono sinceramente in grado di esprimere un’emozione fino a quando non è troppo tardi!

Scopriamo subito le prime cinque posizioni (e tieni le dita incrociate, mi raccomando).

Pesci: quinto posto

Cari Pesci, inutile fare i finti tonti: spesso e volentieri fate proprio finta che i vostri sentimenti non esistano e li calpestate bellamente!

I motivi per cui vi comportate in questa maniera sono numerosi e tutti più astrusi l’uno dell’altro.

Quello che è certo è che i Pesci sono abituati a cercare di reprimere le proprie emozioni perché, spesso, viene loro detto che sono decisamente troppe.

Cosa succede, quindi? Semplicemente che i Pesci, ad un certo punto, sbottano: che sia d’amore o di rabbia è tutto da scoprire!

Bilancia: quarto posto

Che i nati sotto il segno della Bilancia siano persone che reprimono le emozioni potrebbe sembrare veramente strano all’inizio.

Com’è possibile che la Bilancia sia così poco capace di esprimere quello che sente?

Dovete ricordarvi che la Bilancia è un segno che tende a voler sempre fare tutti contenti e questo vuol dire (spesso e volentieri) reprimere i propri sentimenti per lasciare spazio a quelli degli altri.

Non è un caso, quindi, che le Bilancia esplodano (letteralmente) dopo aver represso i propri sentimenti per anni ed anni!

Aquario: terzo posto

Eh sì, cari Aquario, ci siete anche voi nella classifica di oggi.

Ma siete davvero uno di quei segni zodiacali che reprimono continuamente le proprie emozioni?

La risposta, purtroppo per voi, è sì: almeno fino a quando non ne potete veramente più!

Gli Aquario sono abituati a sopportare e supportare. Si fanno in quattro per gli altri e mandano giù molti bocconi amari prima di arrivare al punto “di non ritorno”.

Quando un Aquario esplode potete star tranquilli che tutti lo sentiranno: fate attenzione con loro!

Capricorno: secondo posto

Per i Capricorno trovarsi al secondo posto invece che al primo della nostra classifica di oggi è praticamente già un traguardo.

Sapete benissimo, infatti, che la critica che vi muovono di più le persone che vi circondano è proprio questa.

Ma dove sono i vostri sentimenti?

Essere uno dei segni zodiacali che reprimono sempre le emozioni non vuol dire vivere senza sentimenti ma fare finta di non averne giorno e notte.

E voi, cari Capricorno, siete dei veri maestri in questo!

Ai Capricorno non piace pensare di essere schiavi dei propri sentimenti. Quando, però, anche una piccola discussione è in grado di farli tremare dalla rabbia, ecco che i problemi con le emozioni diventano improvvisamente qualcosa di cui occuparsi immediatamente.

Cari Capricorno, se solo deste retta ai vostri sentimenti prima che questi prendano il controllo su di voi vi risparmiereste tantissimi problemi!

Scorpione: primo posto nella classifica dei segni zodiacali che reprimono sempre le emozioni

Cari Scorpione, non potevate di certo aspettarvi di non essere nella classifica di oggi dell’oroscopo.

Dobbiamo dire, però, che il vostro primo posto ci stupisce particolarmente: ma è possibile che siate così poco in contatto con le vostre emozioni?

Gli Scorpione sono, generalmente, persone che non si curano troppo dei loro sentimenti. Hanno altro da fare, mille impegni ed obiettivi tra cui districarsi: non possono pensare anche a come si sentono, suvvia!

Questo fa sì che, spesso e volentieri, gli Scorpione siano persone che esplodo, di punto in bianco, per la sorpresa di tutti (e degli Scorpione stessi).

Almeno non li troveremo nella classifica dei segni zodiacali emotivamente indisponibili: le emozioni degli Scorpione ci sono eccome, sono solo veramente esplosive!

Cari Scorpione, se non siete anche tra i segni che si ritrovano sempre con il cuore spezzato, vi invitiamo però a fare attenzione ai vostri sentimenti. Non fate pagare agli altri la vostra poca voglia di affrontare le emozioni!

Le nostre classifiche dell’oroscopo devono essere considerate come un puro e semplice intrattenimento creato da noi per i nostri lettori solo ed esclusivamente per divertimento.