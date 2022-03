E’ previsto un cuore infranto ad Aprile per questi 2 segni zodiacali

Gli astri ci rivelano quali sono i due segni zodiacali che il prossimo Aprile potrebbero soffrire a causa della fine della loro relazione.

Nelle previsioni degli astrologi di Aprile 2022 due segni zodiacali dovranno affrontare dei problemi a livello di coppia e nel caso in cui riusciranno a risolverli potrebbero dover affrontare una rottura definitiva.

L’amore è un sentimento che nel tempo può crescere e diventare più forte o indebolirsi fino a morire. Alimentare l’amore è fondamentale e ogni partner dovrebbe fare il necessario per tutelare questo sentimento. Problemi irrisolti, scarsa comunicazione e routine sono alcuni fattori che ledono la coppia e potrebbero perfino segnare la fine della relazione. Se fai parte di questi due segni preparati ad affrontare una situazione sentimentale burrascosa.

Ecco i due segni zodiacali che potrebbero lasciarsi ad Aprile

Se fate parte di questi due segni zodiacali e a livello sentimentale negli ultimi mesi avete affrontato una crisi è giunto il momento di tirare le somme. Starete per scoprire se la crisi è stata superata e potete finalmente rilassarvi o se i vostri problemi hanno gettato le basi per una rottura definitiva. Se gate parte di questi due segni la separazione potreste sperimentare una separazione ad Aprile.

Toro

Il Toro è un segno molto empatico. Solitamente non ha difficoltà a comprendere gli altri. Inoltre vive un forte attaccamento verso la famiglia ed è molto protettivo verso i suoi cari. Il Toro è anche un segno ansioso e questa condizione si amplifica soprattutto in occasione dei cambi stagionali. Con l’arrivo della Primavera questo segno ha iniziato a sentirsi scombussolato ma il peggio arriverà ad Aprile. Ad Aprile il Toro suo malgrado potrebbe separarsi a causa della scoperta dell’infedeltà del partner. Non riuscirà a tollerare questa grande mancanza di rispetto e non riuscirà a perdonarlo e con il cuore spezzato metterà per sempre fine alla sua relazione.

Vergine

La Vergine è un segno molto preciso, affidabile e coscienzioso a livello professionale. Nella vita sentimentale è molto esigente e non è mai contento. Pretende molto dalla persona che ama e ama ricevere dimostrazioni d’amore continue. In amore sono un pò possessivi e fragili allo stesso tempo. Molto sensibili agli stati di stress prolungato, questo segno trova la sua pace in una relazione forte e duratura. Più il partner sarà in grado di inondarlo di romanticismo e gesti d’amore più questo segno si sentirà felice ed appagato in amore. Sfortunatamente ad Aprile questo segno rischierà di ritrovarsi con il cuore in frantumi perchè la sua smania di dover controllare sempre tutto farà impennare i suoi stati di ansia mettendo a dura prova il benessere psicologico del partner che potrebbe decidere di mettere un punto e desiderare la separazione.