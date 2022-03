Qual è il tuo ruolo nella coppia? Scopriamolo grazie a questo test

Il test del ruolo nella coppia ci aiuterà a capire meglio che posizione ricopri nell’ambito del vostro rapporto: pronta a scoprire chi sei?

Forse non lo hai mai cercato o non ti sei mai interessata di capirlo in maniera conscia ma possiamo assicurarti che hai un ruolo ben definito nella tua relazione.

No, non intendiamo sol dire che sei la compagna o la partner di qualcuno ma proprio che tra di voi esiste una dinamica ben precisa!

Oggi abbiamo escogitato un test della personalità specifico per le coppie che ti aiuti a capire che tipo di “ruolo” hai nella tua relazione.

Allora, non sei curiosa di scoprire qualcosa che, forse, già senti nel profondo?

Test del ruolo nella coppia: dicci cosa vedi nell’immagine e scopri qual è il tuo

Tutti abbiamo un ruolo nella nostra coppia e che tu ci creda o meno sono proprio i momenti in cui si litiga e si discute quelli nei quali questi ruoli diventano veramente palesi.

Forse non ti è mai capitato di pensarci però, sotto sotto, hai una vaga idea (anche inconscia) di quali siano i ruoli che ricoprite tu ed il tuo partner nel vostro rapporto.

Oggi abbiamo deciso di usare questa immagine per aiutarti a capire, senza dover litigare con nessuno, qual è il tuo ruolo nella relazione.

No, non preoccuparti: non c’è una risposta giusta o sbagliata ma solo la risposta commisurata alla relazione che hai in questo momento!

Potresti rifare questo test tra tanti anni e con un’altra persona al tuo fianco e scoprire un risultato del tutto diverso. Non si ricopre sempre e solo lo stesso ruolo nella vita!

Devi solo guardare l’immagine qui sopra e dirci che cosa hai notato prima nel disegno.

Pronta a scoprire veramente che tipo di ruolo ricopri nella tua coppia?

hai visto prima l’albero : il ruolo che hai nella coppia è quello più “stabile” possibile. Vedendo per prima cosa l’albero, infatti, hai rivelato di ricoprire un ruolo decisamente “statico”.

Sei una persona che fatica a visualizzare obiettivi di coppia e non vede il “lungo termine” come una possibilità. Non pensi di lasciare il tuo partner, questo no, ma sei poco incline a fare progetti e a guardare al futuro. La tua immobilità diventa spesso un motivo di frustrazione per l’altro che deve sobbarcarsi, generalmente, tutto il peso di pensare al vostro futuro!

Nel test del ruolo nella coppia, però, che cosa vuol dire vedere prima l’uccello? Di certo che sei una persona che ricopre il ruolo di “sottomesso”, che sei la parte più “infantile” della coppia. No, non ti stiamo dicendo che sei una persona infantile ma solo che, nella coppia, ricopri un ruolo di certo più “giovanile”.

Lasci che sia l’altro a darsi da fare e, spesso, ti comporti come un vero e proprio Peter Pan (sperando che tu non abbia anche la sindrome di Wendy, di cui ti abbiamo parlato qui ). Insomma, ti piace essere “controllato”, indirizzato e gestito!

Nel test del ruolo nella coppia, quindi, ricopri una posizione di potere: “regni” con un pugno di ferro sulla tua relazione, gestendone le modalità e gli obiettivi!

Certo, non sei la “cattiva” ma semplicemente vai a ricoprire quel ruolo che rimarrebbe altrimenti scoperto. Se il tuo partner è svogliato, tu sei volitiva: vi compensate (quasi) alla perfezione. Meglio evitare, però, di esagerare soprattutto se ti trovi in questo ruolo: l’errore peggiore che possiamo fare in una relazione (si chiama parentalizing) è capace di porre fine alle coppie più affiatate!

Vedendo per primo il profilo di donna, infatti, ci hai svelato di essere una persona particolarmente abituata a guardare in faccia la realtà. Sei capace di scegliere traguardi ed obiettivi anche di coppia e lavorare duramente per realizzarli.

A volte puoi essere un poco “pressante” il che crea, ovviamente, dei problemi nella coppia; per questo è importante cercare di trovare una misura che sia comoda per entrambi!